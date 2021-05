Ups, hat Blizzard versehentlich das Release-Datum von WoW TBC Classic verraten?

Im BattleNet von Blizzard war anscheinend kurzzeitig ein Hinweis zu sehen, in dem das Release-Datum für The Burning Crusade in WoW Classic verraten wurde. So soll die neue Erweiterung bereits im Juni erscheinen.

Was ist passiert? Wie Nutzer im reddit und auch auf anderen Plattformen berichten, war in der Nacht zu heute (4. Mai 2021) kurzzeitig eine Einblendung im BattleNet zu sehen. Dort sieht man das Bild zu Burning Crusade Classic und eine Schrift darunter.

In dieser Schrift heißt es, dass TBC am 1. Juni 2021 erscheinen soll. Das wären von jetzt an noch exakt 4 Wochen. Derzeit befindet sich die Erweiterung noch in einem Beta-Test.

Wie realistisch ist der Leak? Das Bild wurde von mehreren unterschiedlichen Quellen geteilt, sodass die Chance sehr hoch ist, dass das Bild tatsächlich im Launcher zu sehen war.

Spieler vermuten, dass der Artikel versehentlich online gegangen ist und dann schnell wieder offline genommen wurde. Es wäre nicht das erste Mal, das Blizzard versehentlich etwas zu früh verrät. Zuletzt geschah dies bei der BlizzCon 2021, als Infos zu WoW Shadowlands und WoW Classic verfrüht online gingen.

Ob der 1. Juni als Datum allerdings stimmt oder ob es sich dabei um ein Platzhalter-Datum handelt, wird derzeit stark diskutiert.

Das spricht für und gegen den Release im Juni

Wie spricht gegen den Release am 1. Juni? Im reddit wird über das Datum heiß diskutiert. Für einige Nutzer kommt der Release zu früh:

So kommt die Ankündigung zum Release für den Nutzer jacob6875 viel zu spät: “Es scheint schwer zu glauben, dass wir, wenn TBC in einem Monat erscheinen würde, zu diesem Zeitpunkt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum hätten.”

Der Nutzer shryne stimmt zu und vermutet einen Platzhalter: “Dies ist wahrscheinlich nur ein vorbereiteter Artikel mit einem Füllerdatum, der versehentlich auf der HOTS-Nachrichtenseite veröffentlicht wurde.”

Auch Lagwins1980 hat seine Probleme damit, immerhin würde es bedeuten, dass der Pre-Patch von TBC nur für eine recht kurze Zeit spielbar wird: “Nein, es ist nicht ungewöhnlich, kein Datum für etwas zu haben, das sich noch im Beta-Test befindet. Aber wenn die vergangenen Leaks wahr sind, dann sind das nur 2 Wochen Pre-Patch, was ein bisschen kurz erscheint.”

Gegen diesen frühen Release spricht auch, dass vor Kurzem erst ein Raid-Test in der Beta verschoben wurde.

Was spricht für den 1. Juni Einige andere Nutzer glauben aber an einen Release am 1. Juni, weil es schon zuvor einen Leak gab, laut dem der Pre-Patch nur zwei Wochen andauern sollte.

Außerdem gab es von WoW-Chef Ion Hazzikostas den Hinweis, dass Patch 9.1 und die Erweiterung in Classic nicht gleichzeitig erscheinen werden. Da Patch 9.1 noch fern scheint, klingt ein früher Release von Burning Crusade nicht unwahrscheinlich.

Eine dritte Fraktion vermutet außerdem, dass am 1. Juni der Pre-Patch aufgespielt wird und Burning Crusade dann einige Wochen später kommt.

Was denkt ihr über den Release von Burning Crusade? Scheint der 1. Juni für euch realistisch?

Alles rund um die aktuell laufende Beta zu WoW Classic findet ihr hier: Die Beta von „Burning Crusade Classic“ ist live – Seid ihr dabei?