WoW Classic The Burning Crusade: Alles zu Release, Pre-Patch und Content-Phasen

Im Juni erscheint offiziell die neue Erweiterung The Burning Crusade für WoW Classic. In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um den Pre-Patch, den Inhalten und auch kommenden Content-Updates gesammelt.

Wann erscheint Burning Crusade Classic? Die neue Erweiterung für WoW Classic erscheint am 1. Juni in Amerika und bei uns am 2. Juni in der Früh. Das wurde offiziell in unserem Interview mit den Entwicklern bestätigt. Zuvor gab es bereits einen versehentlichen Leak, der das Datum angekündigt hatte. Noch vor dem Release wird es jedoch neue Inhalte durch den sogenannten Pre-Patch geben. Wann erscheint der Pre-Patch zu Burning Crusade Classic? Am 18. Mai. Mit diesem Update werden die Blutelfen und die Draenai eingeführt. Außerdem wird es erste Pre-Events rund um die Öffnung des Dunklen Portals geben. Was ändert sich durch Burning Crusade an den Charakteren in WoW Classic? Ihr müsst bereits am 18. Mai die Wahl treffen, ob ihr mit eurem jetzigen Charakter lieber in WoW Classic bleiben oder zur Erweiterung Burning Crusade fortschreiten wollt. Durch eine besondere Kopier-Funktion kann euer Charakter aber auch beides tun. Diese kostet jedoch Geld. Kann ich weiter nur Classic spielen? Ja, es wird getrennte Server geben, in denen ihr nur die Vanilla-Version bis Level 60 spielen könnt. Was braucht man, um Burning Crusade zu spielen? Nichts, von einem aktiven Abo für WoW abgesehen. Mit diesem Abo könnt ihr Classic, TBC Classic und auch Retail-WoW gleichzeitig spielen. Allerdings wird es eine spezielle Deluxe Edition zu Burning Crusade Classic mit einem besonderen Cosmetics geben. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel: Keine Sorge, WoW Classic bekommt mit BC keinen Cash-Shop.

Diese Inhalte bietet Burning Crusade Classic

Was steckt in dem Addon drin? Wie auch schon 2007 können die Spieler durch das Dunkle Portal treten und die Scherbenwelt betreten. Dabei landet ihr zuerst auf der Höllenfeuerhalbinsel und könnt im Anschluss 4 weitere Gebiete erkunden.

Burning Crusade bietet außerdem:

Eine Erhöhung des Level-Caps von 60 auf 70

Flugreittiere

Raids mit interessanten Charakteren wie Illidan, Lady Vashj und Kael’thas

Der neue Beruf Juwelier

Arena-Kämpfe im PvP

Wer schon jetzt nicht mehr auf die neuen Inhalte warten möchte, kann sich in die laufende Beta von Burning Crusade Classic stürzen.

Ist Burning Crusade exakt so wie 2007? Nein, denn es werden einige Anpassungen vorgenommen. So sind viele Inhalte bereits auf dem Stand von Patch 2.4.3, einem etwas späteren Patch in der Ära von Burning Crusade. So können Spieler bereits ab Stufe 30 das Reiten lernen.

Auch an den Drums, die zwischendurch eine wichtige Rolle in der Raid-Meta gespielt haben, und am Siegel des Blutes für Paladine ändert sich etwas.

Die wichtigsten Anpassungen im Vergleich zu 2007 haben wir hier gesammelt: Kommt Burning Crusade wie damals? Nein, Blizzard ändert einiges.

In diesen Phasen entwickelt sich Burning Crusade Classic weiter

Phase 1 bringt die ursprünglichen 8 Dungeons, die Raids Karazhan, Gruuls Unterschlupf und Magtheridons Kammer, sowie die erste Season im Arena-PvP. Diese Phase soll “wenige Wochen nach Release der Erweiterung” erscheinen.

Phase 2 wird Zugang zur Höhle des Schlangenschreins und zur Festung der Stürme bieten.

Phase 3 startet die zweite Arena-Saison zusammen mit den Schlachtzügen um den Hyjalgipfel und den Schwarzen Tempel.

Phase 4 beginnt mit Arena Season 3 und liefert den Dungeon Zul’Aman.

Phase 5 bringt die Insel Quel’Danas, die Terrasse der Magister, das Sonnenbrunnen-Plateau und die Season 4 der PvP-Arena

Mehr zum anstehenden Start von WoW Burning Crusade Classic und einigen Anpassungen, die noch vorgenommen wurden, erfahrt ihr in unserem Interview, das wir morgen, am 7. Mai um 10:00 Uhr, veröffentlichen werden.