Keine Sorge, WoW Classic bekommt mit BC keinen Cash-Shop

Spieler von WoW Classic fürchten, dass ein Ingame-Shop kommt. Doch der kommt nicht. Dafür gibt es aber ein Bundle, mit dem ihr etwas angeben könnt.

In World of Warcraft Classic steht bald die Erweiterung Burning Crusade an. Doch schon im Vorfeld gab es Kritik und Sorge, denn im Datamining wurden Gegenstände gefunden, die auf einen Ingame-Shop hindeuteten. Erste Grafiken schienen dann klarzumachen, dass das auch wirklich so kommt. Doch Blizzard gibt Entwarnung. Einen Ingame-Shop im herkömmlichen Sinne gibt es nicht – lediglich eine Art „Collector’s Edition“ und den angekündigten Charakter-Boost.

Was war das Problem? Viele Spieler haben die Sorge, dass ihre „Classic-Erfahrung“ immer weiter verwässert wird, wenn Blizzard Inhalte aus Systeme wie den Ingame-Shop auch langsam auf Classic überträgt. Für viele Spieler ist ein Ingame-Shop eng mit der Vorstellung des Niedergangs von WoW verknüpft. Vor allem diese Bilder aus dem Datamining sorgten für Aufsehen:

Diese Bilder sorgten für Aufregung.

Das sagen die Entwickler: Wir von MeinMMO haben die Entwickler Holly Longdale (Lead Producer) und Brian Birmingham (Lead Software Engineer) zu dem Thema befragt und einige interessante Antworten erhalten:

Das sind zwei Bundles, nach denen die Spieler gefragt haben. Wir wollten einen Boost bringen, sodass Spieler sofort einsteigen können und dann noch etwas zusätzliches, um den großen Launch von Burning Crusade zu feiern. (…) Das ist wirklich eher eine Collector’s Edition, so wie wir das schon zum ursprünglichen Release von World of Warcraft gemacht haben, als Extra-Option. Als eine Möglichkeit zu sagen: Ich bin besonders interessiert, ich möchte etwas Zusätzliches und das auch im Spiel zeigen können.

Eine ausführliche Version des Interviews erscheint am Freitag, dem 07. Mai um 10:00 Uhr.

Was für Gegenstände kann man da kaufen? Grundsätzlich gibt es zwei Dinge, die WoW-Spieler bald zusätzlich in WoW Classic kaufen können. Das erste ist der Charakter-Boost auf Stufe 58. Der soll Spielern helfen, die direkt mit Burning Crusade mit ihren Freunden starten wollen oder schlicht keine Zeit haben, um einen Charakter so weit zu leveln. Allerdings kann nur ein Boost pro Account gekauft werden.

Darüber hinaus gibt es die „Deluxe Edition“. Das ist quasi eine Art Collector’s Edition, die mit einigen Boni daherkommt. Bisher bestätigt sind:

Zusätzliche Spielzeit

Ein Reittier in Form eines Phasenläufers

Der Pfad des Illidan: Ihr hinterlasst Teufelsfeuer auf euren Wegen.

„Dunkles Portal“-Ruhestein: Ein Ruhestein, der ein Dunkles Portal um euch herum erschafft, bevor ihr verschwindet.

Die Gegenstände dürften einigen Spielern schon bekannt vorkommen, denn es sind Items, die es schon damals über das Sammelkartenspiel gab. Da das Sammelkartenspiel nicht mehr existiert, werden einige dieser Items nun über ein neues Bundle zugängig gemacht.

Beachtet, dass man zum Spielen von Burning Crusade Classic kein Spiel kaufen muss. Ein aktives WoW-Abo reicht, um Burning Crusade Classic spielen zu können.

Kommt ein Ingame-Shop? Nach aktuellem Stand nicht. Auch wenn das Bundle mehrere Gegenstände, wie Spielzeuge und ein Reittier enthält, sollte man es wohl eher wie eine Collector’s Edition betrachten. Einen richtigen Shop, so wie ihn das moderne WoW hat, mit Haustieren, Reittieren und Spielzeugen zum Direktkauf, ist zumindest bisher nicht geplant.

Ob WoW Classic und Burning Crusade Classic dieser Linie treu bleiben, werden wir wohl in den nächsten Jahren erfahren, wenn noch mehr Erweiterungen erneut veröffentlicht werden.