Fans fürchten: Blizzard könnte wirklich den Cash-Shop zu WoW Classic bringen

Dataminer haben in einer neuen Test-Version von World of Warcraft: The Burning Crusade Classic weitere Hinweise darauf gefunden, dass vielleicht ein Cash-Shop für das MMORPG geplant sein könnte. Es geht um einige Items, die aufgetaucht sind sowie um ein Bild.

Was sind das für Items? Blizzard spielte einen neuen Build für World of Warcraft: The Burning Crusade Classic auf die Testserver. Dataminer analysierten diesen und entdeckten drei interessante Items, die den Eindruck erhärten, dass ein Cash-Shop geplant sein könnte. Bei den Gegenständen handelt es sich um:

“Warp Stalker”-Mount

Spielzeug: Dunkles Portal – Offenbar ein “Skin” für den Ruhestein

Spielzeug: “Path of Illidan”, eine Abwandlung vom Pfad der Flamme

Die Items stammen offenbar aus einer geplanten Deluxe Edition für WoW: TBC Classic. Wer sich diese kauft, der soll das Mount und die beiden Toys mit dazu bekommen.

Die Hinweise auf einen Cash-Shop verdichten sich

Wie kommen Spiele darauf, dass es sich um Cash-Shop-Items handeln könnte? Schon, als vor wenigen Tagen der “Viridian Phase-Hunter” als neues Mount in den Daten von WoW: TBC Classic entdeckt wurde, kam die Befürchtung auf, dass es ein Item ist, das Spieler über den Cash-Shop kaufen können. Es bestand aber die Hoffnung, dass er Teil einer Deluxe Edition sein könnte.

Nun ist ein neues Bild aufgetaucht, das sowohl die Spielzeuge als auch die Reittiere “Viridian Phase-Hunter” und “Warp Stalker” zeigt. Die Bilder erinnern dabei stark an die Aufmachung, die bereits jetzt im Ingame-Shop von World of Warcraft zu finden ist und zeigen offenbar die Inhalte der Deluxe-Edition. Zu sehen ist auch eine Anzeige für 30 Tage Spielzeit sowie ein weiteres Bild, das offenbar einen Charakter-Boost darstellt.

Diese neuen Bilder sind aufgetaucht. Bildquelle: wowhead.

Das lässt jetzt die Frage weiter offen, wie denn der “Phase-Hunter” und die anderen Gegenstände ins Spiel kommen. Es könnte sich um ein Promo-Item handeln. Doch ein Item-Shop, über den Blizzard solche Gegenstände für das MMORPG anbietet, ist ebenfalls wahrscheinlich.

Warum stemmen sich die Spieler gegen einen Cash-Shop? Einige Fans von WoW Classic wollen eine Spielerfahrung wie früher haben, als solche Shops mit käuflichen Items noch keine Rolle spielten. Sie sind der Meinung, dass ein Cash-Shop nicht zu einer Classic-Erfahrung von WoW passt (via wowhead).

Ein Charakter-Boost auf Stufe 58 hat die Community schon in Aufregung versetzt. Da schon so etwas geplant ist, wäre der Schritt zu einem Item-Shop mit Mounts und Toys nicht mehr allzu groß.

Nun heißt es abwarten, was es mit den von Dataminern gefunden Hinweisen wirklich auf sich hat. Blizzard hat sich hierzu noch nicht geäußert und auch noch nicht über einen potenziellen Cash-Shop für World of Warcraft: The Burning Crusade Classic gesprochen.

Ihr wollt wissen, wie sich World of Warcraft heuzutage spielt? MeinMMO-Autor Maik Schneider beantwortet die Frage: Wie ist es eigentlich, 2021 mit WoW anzufangen?