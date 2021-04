Der Vater von WoW Classic verlässt Blizzard – Geht zu neuem Studio voll mit Blizzard-Veteranen

Omar Gonzalez war seit 2003 bei Blizzard und gilt als “Vater von WoW Classic“. Doch nun hat er die Firma verlassen und wechselte zu einem der Studios, die vom ehemaligen Blizzard-Chef Mike Morhaime gegründet wurden. Dort befinden sich schon jetzt allerhand Blizzard-Veteranen.

Was ist passiert? Kevin Jordan war von 2003 bis 2010 bei Blizzard und hat in einem Livestream auf Twitch über seine Zeit beim WoW-Entwickler gesprochen. Dabei kam er auch auf Omar Gonzalez zu sprechen.

So soll Gonzalez nach 18 Jahren Blizzard verlassen haben und zu Secret Door gewechselt sein. Dabei handelt es sich um eines von zwei Studios der Spieleschmiede Dreamhaven. Dreamhaven wiederum wurde von Mike Morhaime, dem ehemaligen Chef von Blizzard, gegründet.

Morhaime verließt bereits 2019 Blizzard und war unter anderem für die drei Warcraft-Titel, Diablo 1 und 2, sowie World of Warcraft zuständig.

Den Clip mit der Aussage von Jordan haben wir hier eingebunden:

Vater von WoW Classic ist nun ein Teil vom “neuen Blizzard”

Wer ist Omar Gonzalez? Gonzalez begann seine Karriere bei Blizzard 2003 als QA Analyst für Warcraft III: The Frozen Throne und World of Warcraft. Über die Jahre wurde er zum Technical Lead von WoW befördert.

2019 verriet Ion Hazzikostas, der aktuelle Game Director von WoW, in einem Interview, dass Gonzalez eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von WoW Classic gespielt hat, weswegen er auch als “Vater von WoW Classic” gilt (via YouTube):

Einer von ihnen, ein Engineer namens Omar Gonzalez, der nun im Classic-Team ist, versuchte den modernen Client und den modernen Server zu nehmen und ihnen beizubringen, die alten 1.12 Classic-Daten zu interpretieren. Er schloss sich für ein paar Wochen ein und kam mit etwas heraus, das ein Prototyp war. Er war sehr grob, enthielt tonnenweise Bugs, die Welt war nicht vollständig gerendert, aber es war die originale Classic-Welt, vor Cataclysm. Er hatte die originalen Fähigkeiten und Talente und wir wussten, dass es eine Menge Arbeit zu tun gab, aber wir haben zum ersten Mal realisiert: “Wir können das schaffen”. Ion Hazzikostas im Interview mit xDlate

Omar Gonzalez hatte großen Einfluss auf die allgemeine Entwicklung von WoW. So gibt es etliche NPCs und Items, die nach ihm benannt wurden, darunter der Master Craftsman Omarion in den östlichen Pestländern (via WoWHead).

Wohin ist Gonzalez gewechselt? Dreamhaven ist eine neue Spieleschmiede, die von Mike Morhaime gegründet wurde und von vielen ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern unterstützt wird, darunter:

Jason Chayes, ehemaliger Executive Producer von Hearthstone

Dustin Bowder, ehemaliger Game Director von StarCraft II und Heroes of the Storm

Ben Thompson, ehemaliger Creative Director bei Hearthstone

Chris Sigaty, ehemaliger Executive Producer für Hearthstone, StarCraft II und Heroes of the Storm

Eric Dodds, ehemaliger Game Director für Hearthstone und Game Designer von StarCraft und World of Warcraft

Sie arbeiten in zwei verschiedenen Studios, Moonshot Games und Secret Door, an bisher unbekannten Titeln. Diese sollen jedoch “Spieler zusammenbringen”, was für eine Multiplayer-Erfahrung spricht.

Der Ex-Blizzard-Chef Mike Morhaime hat Dreamhaven gegründet.

Wird es ein neues Blizzard? Schon kurz nach der Gründung von Dreamhaven gab Morhaime ein Interview. Darin verriet er, dass eine Umgebung wichtig sei, in der sich “nachhaltig Kreativität und Innovation kultivieren kann”. Er betonte dabei auch Worte wie Leidenschaft und Kreativität der Entwickler.

Dreamhaven soll keine Eile haben, Sponsoren zu finden und Geld zu verdienen. Stattdessen betonte Morhaime, dass es wichtig sei, die “Kontrolle über die Entscheidungen der Firma zu behalten”.

Genau das sind einige der Kritikpunkte, die einige (ehemalige) Fans von Blizzard haben:

Seit diese Firma Teil von Activision ist, werden in ihren Augen nur noch Entscheidungen zu Gunsten des Profits, nicht jedoch im Sinne der Spieler getroffen.

Dabei kommt es auch zu einem harten Sparkurs, der in den letzten Jahren einige Entlassungen gefordert hat.

Projekte, wie etwa das Remaster Warcraft 3 Reforged, starteten katastrophal, während Blizzard früher für Qualität stand.

Viele Core-Fans sehen außerdem die Entwicklung hin zu Mobile-Games kritisch.

Viele von ihnen hoffen deshalb, dass sich aus der neuen Firma sowas wie das “neue Blizzard” entwickeln könnte: Morhaimes neues Studio klingt wie „Blizzard, bevor Activision einfiel“.