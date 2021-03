Die Spielzeit-Änderungen an WoW sind mies und gegen die Interessen der Spieler

Die Änderung an der Spielzeit bei World of Warcraft ist ein Trick, um Spieler in ein Abo zu locken – das denkt zumindest Cortyn.

Vor einigen Tagen hat World of Warcraft angekündigt, Spielzeit für direkten Kauf nur noch in Einheiten von 60 Tagen zu verkaufen. Die Angebote für 30, 90 und 180 Tage verschwinden. An den Abos ändert sich nichts, weshalb viele Spieler kaum einen Unterschied feststellen werden. Doch egal wie man es auch dreht und wendet – der Schritt wurde unternommen, um Spieler zu einem Abo zu verleiten, in der Hoffnung, dass sie es vergessen, das Abo wieder zu kündigen.

Der bekannte WoW-YouTuber Bellular hat dazu einen recht langen Stream gemacht und ich stimme mit ihm in fast allen Punkten überein. Ein paar seiner Punkte möchte ich aber herausstellen und mit eigenen Erfahrungen und Gedanken anreichern.

Abschaffung hat keine sinnvolle Begründung

Warum Blizzard die 3 Optionen entfernt, WoW für eine bestimmte Zeit zu bezahlen, ist mehr als nur fadenscheinig. Im Bluepost heißt es, man „habe eine Überprüfung aller Dienste in allen Währungen durchgeführt“ und sei „basierend darauf“ zu der Entscheidung gekommen, die Spielzeit-Optionen für 30, 90 und 180 Tage zu entfernen.

Da muss sich jeder Spieler nur fragen, was das denn für eine „Überprüfung“ gewesen sein soll. Standen die Angebote für 30, 90 und 180 Tage zu lange im Regal und waren immer kurz davor, das Mindesthaltbarkeitsdatum zu überschreiten?

Der rein technische Aufwand, diese Angebote im Shop zu behalten, ist extrem gering.

Die einzige logische Erklärung hier ist, dass sich Activision Blizzard anhand der Umstellung mehr Einnahmen und längere Verpflichtungen der Spieler wünscht. Sollte jemand eine andere Erklärung sehen – gerne ab damit in die Kommentare.

Grundsätzlich gilt hier: Wann immer ein Unternehmen die verfügbaren Optionen der Kunden einschränkt, ist das etwas Negatives. Es gibt absolut keine Verbesserungen für den Kunden. Weniger Auswahl „zwingt“ die Spieler dazu, ein Angebot in Erwägung zu ziehen, das sie sonst eigentlich nicht nutzen würden.

Abo vergessen – darauf spekuliert Blizzard

Klar könnte man hier jetzt sagen, „Ach, dann abonniere ich halt und kündige wieder“ und das ist für konsequente Menschen auch die aktuell beste Option.

Doch sind wir mal ehrlich – hat nicht jeder von uns schon irgendwo mal ein Abo zu einem Dienst „vergessen“ oder im jeweiligen Zeitraum nicht genutzt? Bei Diensten wie Netflix, Amazon Prime, PlayStation Plus, Crunchyroll oder Wakanim kam es zumindest bei mir immer mal wieder vor, dass ich sie einen, zwei oder gar drei Monate gar nicht genutzt habe und mir im Nachhinein dachte: „Das hätte ich besser kündigen können und Geld gespart.“ Von meinen 24 angesparten Audible-Guthaben will ich gar nicht erst anfangen.

Genau darauf setzt Blizzard mit der Änderung. Man hofft, dass die Spieler sich zu einem Abo verpflichten und es vergessen – und das halte ich, ehrlich gesagt, für gar nicht so unwahrscheinlich. Ich habe alleine im Umfeld meiner Gilde zwei Leute, die in Battle for Azeroth plötzlich festgestellt haben, dass sie ja noch immer ein Abo laufen haben und so mal eben für 3 oder 6 weitere Monate bezahlt hatten, obwohl sie eigentlich nicht mehr spielen wollten.

Der Gedankenprozess dahinter ist auch recht einfach zu durchschauen. Wenn man ein Abo bei World of Warcraft hat, dann wird im Battle.net-Launcher keine verbleibende Spielzeit angezeigt. Logisch, die erneuert sich ja immer von alleine.

Verliert man nun langsam den Spaß an WoW, dann spielt man womöglich etwas weniger, verlagert den Fokus auf andere Spiele. Doch die meisten schauen noch immer mal wieder rein, erledigen tägliche und wöchentliche Aufgaben. Bei vielen Spielern „schläft“ das dann langsam ein, bis sie gar nicht mehr einloggen.

Doch die Entscheidung, ein laufendes Abo zu kündigen, muss bewusst gefällt werden. Man muss sich ganz klar sagen „Das Spiel frustriert mich oder bereitet mir keine Freude mehr, ich werde nun das Abo kündigen“. Viele werden das schlicht nicht tun. Ganz gleich, ob sie es vergessen, weil sie ihren Fokus schon auf andere Aktivitäten gelegt haben oder sich denken „Vielleicht will ich ja doch wieder reinschauen“.

Bei im Vorfeld gekaufter Spielzeit, die sich nicht automatisch erneuert, ist das Gegenteil der Fall.

Im Battle.net-Launcher sieht man unten links permanent die eingeblendete Zeit, wie lange man noch WoW spielen kann. In den letzten Tagen und Stunden verfärbt sich diese Anzeige als „Warnung“, dass die Spielzeit bald abgelaufen ist.

Die verbleibende Spielzeit wird nur angezeigt, wenn man sie manuell erneuern muss.

Doch hier ist der Gedankenprozess genau umgekehrt zum Abo. Bei direkter Spielzeit muss der Spieler sich die Frage beantworten: „Macht mir World of Warcraft noch so viel Spaß, dass ich dafür noch einmal bezahlen will?“

Der Spieler muss hier eine bewusste, erneute Kaufentscheidung treffen. Er muss abwägen, ob er einen Kaufprozess noch einmal in Gang setzt. Das ist eine klare Hürde, die genommen werden muss und bei so manch einem Spieler dafür sorgt, dass es eben keine weitere Spielzeit gibt. Ein Kunde ist damit verloren.

Abonnement schreckt auch in 2021 noch ab

Ein letzter Punkt, der hier noch mit hineinspielt: Ein Abo ist eine große Hürde.

Für uns langjährige WoW-Spieler, die wir vielleicht schon seit Vanilla, Burning Crusade oder Wrath of the Lich King dabei sind, ist das nichts neues. Wir sind seit über 15 Jahren daran gewöhnt, Abo-Kosten an Blizzard zu entrichten. Einige der Leser hier dürften vermutlich schon ihr halbes Leben oder länger ein WoW-Abo bezahlen. Für Veteranen ist das Alltag, Normalität und gehört einfach zu WoW dazu.

Doch versucht mal einen neuen Spieler zu World of Warcraft zu bringen und fragt, was sie bisher abgeschreckt hat. Für viele ist es das Abo. Sie wollen sich nicht binden.

Bisher mussten sie das auch nicht. Strenggenommen „müssen“ sie das auch jetzt noch nicht, doch die Ausdünnung der Angebote zeigt eindeutig, wohin die Reise geht.

Denn wer World of Warcraft mit seinen Freunden „nur mal testen“ will und das günstigste Angebot möchte, der muss ein Abo abschließen, um 30 Tage spielen zu können. Das ist nicht nur die günstigste Variante, sondern auch die einzige, um für den kürzesten Zeitraum zu bezahlen. Und bei jedem Abo besteht die Chance, dass jemand sein Abo vergisst und daran hängen bleibt.

Natürlich verstehe ich jeden, der nun sagt: “Selbst Schuld, wenn du ein Abo abschließt, pass halt besser auf.” Im Grunde habt ihr damit auch recht, wer sich vertraglich an etwas bindet, sollte das bedenken. Doch dass Blizzard diese Bindung als einzige sinnvolle Option anbietet, nachdem es über Jahre auch andere Methoden gab – das kann man ihnen vorhalten. Sie hoffen schlicht darauf, dass man es vergisst oder der Frust nicht so groß ist, dass man das Abo kündigt.

Auch wenn es mich am Ende nicht betrifft, da ich seit knapp 15 Jahren schon „Abonnieren und direkt wieder kündigen“ praktiziere – die Abschaffung der Spielzeit-Optionen ist negativ und zu Lasten der Spieler. Da kann man auch nichts dran schönreden – ihr dürft es in den Kommentaren aber gerne versuchen.