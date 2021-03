In einigen Ländern sind die Abo-Kosten für World of Warcraft drastisch angestiegen. Nun befürchten auch hier Spieler, dass die Kosten steigen.

World of Warcraft ist eines der wenigen Spiele, die auch nach über 15 Jahren noch immer an einem Abo-Modell hängen. Wer spielen will, der muss für die Spielzeit zahlen. Dabei ist der Preis für einige Spieler auch das, was sie bei WoW abschreckt. Jetzt erhöht WoW die Abo-Kosten in mehreren Ländern.

Was ist passiert? In den letzten Tagen gibt es einige Meldungen zu Änderungen an den Verkaufsmodellen von Spielzeit bei Blizzard. Manche Länder sind dabei von drastischen Erhöhungen der Preise betroffen, besonders was das Abonnement für World of Warcraft angeht. Bisher gibt es drastische Preissteigerungen in Russland und Brasilien:

In Russland steigen die Abo-Kosten für die monatliche Bezahlung um 18 %.

Das längste Abo (6 Monate) wird in Russland 30 % teurer.

In Brasilien steigen die Abo-Kosten für die monatliche Bezahlung um 25 %.

Das längste Abo (6 Monate) wird in Brasilien um 34 % teurer.

Im gleichen Atemzug senkt Blizzard die Kosten von Zusatzdiensten, wie Charakter-Umbenennung oder Server-Transfer ein wenig.

Dabei sollte man jedoch beachten: Fast alle Spieler müssen monatliche Abo-Kosten entrichten, die Zusatzdienste sind nur für einen Bruchteil der Spieler interessant. Es werden also viele Leute stärker zur Kasse gebeten.

Mehr Cash für Blizzard – die Abo-Kosten steigen.

Ist Deutschland auch betroffen? Bisher nicht. In Deutschland sind die Abo-Kosten nach wie vor bei 13 € pro Monat und ein wenig günstiger, wenn man sich für mehrere Monate bindet. Auch nach 15 Jahren sind die Kosten hierzulande nicht gestiegen. Es bleibt zu hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt.

Die Änderung kommt quasi parallel mit der Ankündigung, dass Blizzard die Angebote für Spielzeit im Battle.net-Shop massiv eingeschränkt hat. Die Absicht dahinter scheint klar zu sein. Mehr Spieler sollen sich zu einem Abo verpflichten, das gleichzeitig in manchen Ländern auch noch im Preis steigt.

Doch fragen wir mal in unsere Community: Würdet ihr WoW noch spielen, wenn der Abo-Preis etwa um knapp 25 % steigen würde, also auf 16 €?

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig ausführen wollt, dann lasst doch einen Kommentar dazu da.

Serie von Negativmeldungen hält an

In den letzten Wochen häufen sich wieder Meldungen rund um World of Warcraft und Blizzard, die das Unternehmen eher in einem negativen Licht erscheinen lassen: So wurden kürzlich viele Leute bei Blizzard entlassen, während der Chef einen dicken Bonus einstreicht. Außerdem scheint der nächste Patch 9.1 noch sehr lange auf sich warten zu lassen.

All das gibt vielen WoW-Spielern gegenwärtig ein eher schlechtes Gefühl, das auch Ankündigungen wie den Start der Beta von Burning Crusade überschattet.