Nach Kündigungen gönnt sich Chef von Activision Blizzard 200 Millionen Dollar Bonus

Der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, sahnt dick ab. Stolze 200 Millionen Dollar „Bonus“ zahlt man ihm wohl aus.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass bei Activision Blizzard rund 50 Leute entlassen wurden, die für die Event-Planung verantwortlich waren. Insgesamt soll aber etwas weniger als 190 Leuten gekündigt worden sein. Fast zeitgleich kam eine andere Meldung: Der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, kassiert einen satten Bonus von wohl 200 Millionen Dollar. Das stört einige, sogar Investoren.

Worum geht es? Die CtW Investment Group berichtet, dass der CEO von Activision Blizzard, Robert „Bobby“ Kotick eine große Bonusauszahlung von stolzen 200 Millionen US-Dollar erhält (via Gamespot).

Von der CtW Investment Group heißt es dazu:

Während der Anstieg des Aktienwerts von Activision bemerkenswert ist […], genügt diese Errungenschaft alleine nicht, um so eine große Auszahlung für den CEO zu rechtfertigen. Es gibt viele Faktoren, die zum Anstieg eines Aktienwertes beitragen können, die nicht direkt mit Robert Koticks Führung zu tun haben müssen. Die Verwendung von Videospielen war eine der wenigen Möglichkeiten der Unterhaltung, die während der COVID-19-Pandemie zur Verfügung standen. Das war ein großer Segen für viele Firmen in der Videospielbranche, unabhängig vom Führungstalent oder strategischen Entscheidungen.

Die Auszahlung hat ein unglückliches Timing, denn erst gestern wurde bekannt, dass zahlreiche Mitarbeiter von Activision Blizzard entlassen wurden.

Haben die beiden Vorfälle etwas miteinander zu tun? Nein – zumindest nicht direkt, auch wenn der Zeitpunkt sich überschneidet. Grundsätzlich sind die Entlassungen aber wohl als Reaktion auf die andauernde Corona-Pandemie zurückzuführen. Die große Zahlung an Kotick basiert allerdings auf dem gestiegenen Aktienkurs. Immerhin hat Activision Blizzard da in den letzten beiden Jahren ein Plus von 66 % hingelegt.

Bobby Kotick: Der Chef von Activision Blizzard.

Warum gibt es den Bonus? Grund dafür ist wohl ein Abschnitt in Koticks Vertrag. Der sieht besondere Bonuszahlungen vor, wenn die Firma bestimmte Meilensteine erreicht – wie etwa einen Anstieg des Aktienwertes. Da die Aktie in den vergangenen Jahren um 66 % gestiegen ist, gibt es nun rückwirkend bis auf das Jahr 2017 eine Bonuszahlung, die auf die riesige Summe von 200 Millionen Dollar kommt.

Kritik kommt von allen Seiten: Nicht nur die CtW Investment Group, auch viele Spieler von Blizzard-Spielen äußern sich kritisch zu dieser Bonuszahlung. So finden es viele unverantwortlich, während der Pandemie und mit Rekordeinnahmen und Aktienwerten Mitarbeiter zu entlassen, aber gleichzeitig riesige Bonuszahlungen an die Chefs zu tätigen. Etwas zynisch heißt es da etwa: „Die Gekündigten bekommen 200-Geschenk-Gutscheine für den Shop der Firma, die sie gerade gefeuert hat und der Chef bekommt den millionenfachen Wert als Bonus. GG, well played.“

Was haltet ihr davon? Ist so eine Zahlung gerechtfertigt, wenn der Aktienkurs massiv steigt? Oder ist das anstandslos, wenn so etwas mit Kündigungen einhergeht?