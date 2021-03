Blizzard arbeitet an einem neuen Spiel und sucht aktiv Leute mit „Shooter-Erfahrung“. Kommt jetzt endlich ein StarCraft-Actionspiel?

Dass Blizzard an mehreren Spielen parallel arbeitet, ist inzwischen ein alter Hut. Schon seit Jahren hat das Unternehmen vor, mehr Mobile-Spiele auf den Markt zu bringen und vor allem für das Warcraft-Franchise sollen gleich mehrere Titel kommen. Doch gibt es überhaupt noch etwas neues für die PC- und Konsolen-Spieler? Ganz offensichtlich ja. Denn Blizzard sucht neue Leute – und alles deutet auf einen Shooter hin.

Was wurde gesagt? Auf Twitter verfasste Dan John Cox von Blizzard einen kleinen Beitrag. Dan John Cox ist ein Senior Artist bei Blizzard und erklärte im Tweet, dass man zahlreiche neue Leute suchen. Genauer heißt es im Tweet:

Mein Team sucht nach VIELEN Leuten für ein WIRKLICH WIRKLICH cooles, noch unangekündigtes Projekt. […] Das ist, ohne zu übertreiben, das beste Projekt und beste Team, mit dem ich in meiner Laufbahn bisher gearbeitet habe. […]

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Baut Blizzard ein eigenes Destiny? Das wäre zumindest möglich. Seitdem Destiny nicht mehr in der Battle.net-App ist, fehlt Activision Blizzard eigentlich ein Spiel im ähnlichen Genre.

Mit Overwatch hat Blizzard zwar einen Shooter im Angebot, doch ist das ein grundsätzlich anderes Gameplay, als es ein Destiny liefert. Hier fehlt das Sammeln von Gegenständen und vor allem die PvE-Inhalte. Einen „Loot-Shooter“ hatte Blizzard bisher nicht im Angebot, obwohl das ein lukratives Genre ist. Spiele wie Destiny oder Borderlands haben gezeigt, dass man hier auch langfristig viele Spieler begeistern und binden kann. Eine Gelegenheit, die Activision Blizzard sich wohl nicht entgehen lassen will.

Was spricht für einen Shooter? Wenn man sich die Job-Angebote genauer anschaut, gibt es einige Indizien. So sucht Blizzard an vielen Positionen Mitarbeiter, die bereits “FPS-Erfahrung” besitzen oder bereits an “Action-Spielen” mitgewirkt haben. Auch das Wort “Multiplayer” fällt bei den Beschreibungen immer wieder. Dass es sich damit um einen reinen Singleplayer-Titel handelt, ist quasi ausgeschlossen, auch wenn man “sowohl Online- als auch Offline-Erfahrung” bei der Entwicklung sucht.

Das würde nahelegen, dass es eine Solo-Kampagne, aber auch Multiplayer-Aspekte geben wird. Genau so, wie man es von vielen Loot-Shootern kennt.

In welchem Universum spielt das neue Spiel? Auch hier ist noch nichts bekannt. Naheliegend wäre allerdings, dass Blizzard ein Action-Spiel im Universum von StarCraft ansiedeln würde. Von den großen Blizzard-Universen bietet sich das nämlich am besten für einen Shooter an. Warcraft hat nur vergleichsweise simple Schusswaffen, ebenso wie Diablo. Overwatch existiert bereits als Shooter. StarCraft hingegen spielt in einer futuristischen Sci-Fi-Welt mit zahlreichen Waffen, die sich für einen Shooter eignen würden.

StarCraft Ghost hätte Nova in der Hauptrolle haben sollen.

Außerdem hatte Blizzard vor langer Zeit bereits einmal versucht, einen StarCraft-Shooter zu erschaffen. StarCraft: Ghost wurde zwar kurz vor der Veröffentlichung eingestellt, doch das zeigt zumindest, dass Blizzard bereit war, diesen Weg einzuschlagen.

Wird das nur Overwatch 2? Das ist unwahrscheinlich. Overwatch 2 ist schon seit langem in der Entwicklung und schon recht weit fortgeschritten. Außerdem ist Overwatch 2 kein „unangekündigtes Projekt“. Daher lässt sich wohl davon ausgehen, dass das Team an einem ganz anderen Spiel arbeitet, das mit Overwatch wohl nur wenig am Hut haben wird.

Wann gibt es mehr Infos? Auch hier lässt sich nur spekulieren. Für gewöhnlich lässt Blizzard sich mit seinen Spielen recht viel Zeit. Da gerade sehr viele Mitarbeiter gesucht werden, dürfte das Projekt noch in einem sehr frühen Zustand sein. Es sollte wohl niemand mit einer Ankündigung vor dem Jahr 2023 rechnen – wenn überhaupt.

Auf was für ein Spiel von Blizzard hättet ihr Lust? Würdet ihr gerne einen Loot-Shooter im StarCraft-Universum sehen? Oder was sind eure Hoffnungen?