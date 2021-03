Activision Blizzard entlässt viele Mitarbeiter, nimmt Abstand von Live-Events

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Was haltet ihr von diesen Entlassungen? Ein logischer Schritt in den Zeiten von weniger Live-Events aufgrund der Pandemie? Oder seht ihr das anders?

Nach einem Jahr der Corona-Pandemie, in dem viele Events abgesagt, verschoben oder nur noch digital ausgetragen wurden, scheint man einen Schritt Abstand von großen Live-Veranstaltungen zu nehmen. Von einem Sprecher des Unternehmens hieß es (via Bloomberg ):

Wie viele Leute wurden entlassen? Eine exakte Zahl gibt es nicht. Im Gespräch mit Jason Schreier von Bloomberg sagte eine Quelle, die nicht genannt werden will, allerdings, dass es „unter 2%“ der Mitarbeiter sein sollen. 2% wären ungefähr 190 Mitarbeiter, die Anzahl wird also knapp darunter liegen.

