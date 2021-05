Activision Blizzard will 2.000 neue Mitarbeiter – Aber für welche Spiele?

Satte 2.000 neue Entwickler sucht Activision Blizzard – und das in nur 2 Jahren. Doch für welche Spiele soll das sein?

Activision hat in seinem vierteljährlichen Finanzbericht einige spannende Zahlen vorgelegt, besonders was die Pläne für die Zukunft angeht. Während in vielen anderen Branchen auf der ganzen Welt nur zögerlich über Neueinstellungen nachgedacht wird, will Activision Blizzard ordentlich aufdrehen. Mehr als 2.000 neue Entwickler will man einstellen.

Was wurde gesagt? Im Finanzbericht ging es vor allem um die Einnahmen und im Vergleich zu den vorherigen Prognosen, die in den meisten Fällen gut ausfallen. Deutlich spannender sind aber die konkreten Pläne zur Zukunft, in denen es um die Vergrößerung des Teams geht.

Genauer heißt es dazu in der Präsentation von Activision Blizzard:

Die Nachfrage nach unseren Inhalten war noch nie größer und wir steigern unsere Investitionen um unsere Spieler besser zufriedenstellen zu können und noch größere finanzielle Erfolge zu erzielen. Wir planen, mehr als 2.000 Entwickler innerhalb der nächsten 2 Jahr einzustellen (…).

Interessant ist auch, dass dabei die Größe einiger Franchise-Teams „verdreifacht“ werden soll. Um welche Teams es sich bei der Verdreifachung genau handelt, wird allerdings nicht genannt.

Für welche Spiele sind die Entwickler? Das ist bisher noch ein großes Geheimnis, konkrete Anhaltspunkte gibt es noch nicht. Allerdings lässt sich bereits aus den Informationen der letzten Monate ableiten, wo Activision Blizzard aufstockt.

Ein neuer Shooter von Blizzard wird erwartet – neben Overwatch 2.

Immerhin wissen wir, dass Activision Blizzard aktuell an mehreren Mobile-Titeln zum Warcraft-Franchise arbeitet und in der jüngeren Vergangenheit auch Entwickler für ein brandneues Action-Spiel suchte. Es wäre gut möglich, dass diese Spiele langsam aus der Konzept- und Planungsphase in die tatsächliche Entwicklung übergehen und hier nun mehr Mitarbeiter benötigt werden, um die Pläne umzusetzen. Das würde zumindest erklären, warum jetzt massiv nach neuen Entwicklern gesucht wird.

Man sollte jedoch bedenken, dass es bei den 2.000 Mitarbeitern nicht nur um Blizzard, sondern um Activision Blizzard als Gesamtkonzern geht. Davon können also auch Marken wie Call of Duty oder Candy Crush betroffen sein.

Neueinstellungen kommen nach Kündigungen: Die Ankündigung der Neueinstellungen passt zum bisherigen Plan von Activision Blizzard. Seit einigen Jahren hat man vor, die Entwicklung von Spielen auszuweiten, während zugleich in anderen Bereichen Personal abgebaut wird. In allen „Nicht-Entwicklungsbereichen“ entlässt Activision Blizzard immer wieder Mitarbeiter. Erst vor wenigen Wochen wurde rund 190 Mitarbeitern gekündigt, zwei Jahre zuvor waren es 800 Mitarbeiter.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Kündigungen vor allem in Bereichen ausgesprochen worden, die nicht direkt mit der Entwicklung von Spielen zu tun haben. Dabei handelte es sich vornehmlich um Mitarbeiter des eSport-Bereichs und des Supports.

Vermutlich will man mit den Neueinstellungen auch ein paar leere Posten besetzen, denn in den letzten Jahren sind mehrere bekannte Entwickler von Activision Blizzard abgesprungen – wie zuletzt etwa Jeff Kaplan.