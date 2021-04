Heute am Dienstag, den 27. April 2021, beginnt der nächste Raid-Test auf den Beta-Servern von WoW Classic für das kommende Addon The Burning Crusade. In diesem Test wird Karazhan geöffnet und ihr könnt dabei helfen, Fehler auszumerzen und Kritik einzubringen.

Was ist das für ein Raid? Karazhan ist ein Schlachtzug für zehn Spieler und der erste Raid, der damals in The Burning Crusade verfügbar war. Die Instanz befindet sich im Gebirgspass der Totenwinde in den Östlichen Königreichen.

In dem riesigen Turm des Wächters Medivh warten zwölf Bosse, viele Räume voller Gegner und Geheimnisse und sogar besondere Events wie das Theater-Event oder ein Schachspiel, welches ihr im Zuge eines Bosskampfs gewinnen müsst.

Die Atmosphäre erinnert an ein Adelsschloss, das allerdings schon seit einer Weile mehr oder weniger verlassen ist – außer von Untoten und Dämonen, die es nun heimsuchen. Der Flair, der Umfang und der gesamte Aufbau machen den Schlachtzug zum besten Raid, den WoW jemals hatte – findet MeinMMO-Autor Benedict Grothaus.

Wann findet der Test statt? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Schlachtzug als einige der ersten Spieler zu testen, ehe er im Zuge von The Burning Crusade Classic (erneut) veröffentlicht wird. Der Test startet heute, am 27. April, um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

Moroes, der Butler des Turms, ist einer eurer ersten Gegner.

Für den Test steht ein spezieller Server bereit: „Badge of Justice“. Charaktere, die ihr euch hier erstellt, starten sofort auf Stufe 70 mit starker Ausrüstung, sodass ihr euch direkt nach Karazhan begeben und alles ausgiebig testen könnt.

Wie lang genau der Test gehen wird, haben die Entwickler nicht verraten. Er soll „mindestens einige Tage“ laufen und Feedback könnt ihr direkt im Spiel über die Taste F6 geben.

Was ist ein Raid? Raids, oder Schlachtzüge, sind Instanzen in MMORPGs, die meist von größeren Spielergruppen besucht werden. In WoW reicht diese Größe von 10-40 Spielern.



In Schlachtzügen findet ihr normalerweise die beste Beute, die es im Spiel gibt. Außerdem kämpft ihr hier gegen die großen Bösewichte der Geschichte, erfahrt mehr über die Story und könnt beweisen, wie gut ihr im PvE seid. Raids sind so etwas wie die Highlights von WoW.

TBC Classic – Anmelden für die Beta und testen

Wie kann ich mitmachen? Für die Teilnahme an der Beta und dem Raid-Test müsst ihr euch auf der offiziellen Seite von Blizzard anmelden. Dort wird dann ausgelost, wer Zugang erhält und ihr werdet direkt eingeladen, wenn ihr ausgesucht werdet:

hier geht’s zur Anmelde-Seite zur Beta von WoW Classic – scrollt nach unten und klickt auf den Button “Werde Betatester”

auf MeinMMO findet ihr einen kurzen Guide zur Beta von TBC

Die Beta läuft bereits seit dem 24. März, also seit etwas über einem Monat und viele Spieler wurden bereits eingeladen. Falls ihr euch noch nicht für den Test eingetragen habt, aber mitmachen wollt, könnte es für Karazhan etwas spät sein. Ihr habt aber in jedem Fall eine Chance auf den nächsten Raid-Test.

Prüft in jedem Fall in eurem Battle.net-Launcher, ob ihr in WoW die Option habt, in die Beta von Classic zu wechseln. Ist diese Option bei euch gegeben, habt ihr Zugang – auch wenn noch keine Bestätigungs-Mail ankam.

Wann erscheint TBC Classic? Bisher steht noch nicht fest, wann genau TBC Classic erscheinen wird. Die Beta läuft schon seit einer Weile und mit Karazhan wird nun der erste Raid getestet. Ein wenig Arbeit muss also noch investiert werden.

Gleichzeitig arbeitet Blizzard auch an Patch 9.1 für WoW Retail, der ebenfalls erscheinen soll. Die Tests laufen zeitgleich. Allerdings hat der Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, bereits angemerkt: Es sei höchst unwahrscheinlich, dass Patch 9.1 und TBC Classic gleichzeitig erscheinen.