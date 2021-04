WoW-Chef spricht über die Rückkehr der Tier-Sets, die ihr euch so sehr wünscht

Die beliebten Tier-Sets in World of Warcraft (WoW) wurden mit dem Addon Battle for Azeroth abgeschafft. Nun warten die Spieler auf ihre Rückkehr – doch das kann noch etwas dauern, wie Blizzard verriet.

Warum wurden die Tier-Sets abgeschafft? Die Abschaffung der Tier-Sets in Battle for Azeroth hat nicht jedem WoW-Fan gefallen. Blizzard traf diese Entscheidung aus Design-Gründen, da die Entwickler nicht „die dreißigste Vorstellung eines magierspezifischen Sets“ sehen wollten.

Tier-Sets hatten außerdem den Nachteil, dass sie Spieler in der Auswahl ihrer Ausrüstung stark einschränkten. Denn manche Items stellten Spieler vor die Entscheidung, ob sie die Gegenstände nur nach den reinen Werten oder als kombinierten Bonus im Set nutzen sollten. Sollte ein altes Set direkt getauscht oder erst mehrere Teile des neuen Sets gesammelt werden?

Trotzdem vermissen Spieler die Möglichkeit des Sammelns dieser Tier-Sets und die Designs der einzelnen Klassen. Mit Shadowlands sollten Sets eigentlich zurückkehren. Spieler rechneten spätestens mit Patch 9.1 – in dem Set jedoch noch fehlen. Nun gibt es neue Infos vom Chef.

Auf die Rückkehr der Tier-Sets in WoW müsst ihr noch ein wenig warten

Kommen die Tier-Sets wieder zurück? In einem Interview mit dem WoW-Experten und Streamer Preachlfw sagte Game Director Ion Hazzikostas, dass die Sets definitiv zurückkehren (via Twitch; bei 1 Stunde, 20 Minuten, 40 Sekunden). Allerdings brauchen die WoW-Fans dafür noch Geduld. Ion Hazzikostas erklärte, dass erst nach dem kommenden Update 9.1 “Sanktum der Herrschaft” mit der Rückkehr der Sets zu rechnen ist.

Mit Update 9.2 sollen dann 12 zwölf unterschiedliche Rüstungssets ins Spiel kommen, jedes mit interessanten Set-Boni für jede Klasse. Wo ihr sie bekommt und was genau sie können werden, steht jedoch noch offen.

Wie reagieren die Spieler auf diese Ankündigung? Auch, wenn mancher WoW-Fan gehofft hatte, dass die Tier-Sets schon mit Update 9.1 zurückkehren, so ist die Freude dennoch groß.

FishOnTheFloor meint (via wowhead): “Wisst ihr, wenigstens kommen sie zurück und haben sogar coole Boni. Ich bin schon sehr gespannt darauf zu sehen, was genau sie bringen.”

Skilful schreibt (via wowhead): “Patch 9.2 wird der beste werden!”

Sepulchre778 freut sich sehr (via wowhead): “Ja! Ich kann es kaum erwarten!”

veeco ist etwas frustriert (via wowhead): “Das ist wieder typisch. Zuerst nehmen sie ein Feature aus dem Spiel, das es seit 12 Jahren gibt. Die Fans werden wütend. Und dann bringen sie es wieder zurück und werden als gute Entwickler gefeiert.”

Was haltet ihr von der Rückkehr der Tier Sets in WoW? Freut ihr euch oder haltet ihr die Sets für überflüssig? Hattet ihr gehofft, sie würden früher zurückkehren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

