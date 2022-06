In seinem Stream fühlt er sich zu Hause, sein Chat ist sein bester Freund. Whippy hat es geschafft und verkündet neben seinem Vertrag mit Twitch einen weiteren Meilenstein in seinem Leben: Er konnte die Hypothek seiner Mutter abbezahlen: „Ich habe etwas aus meinem Leben gemacht“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich so viele Zuschauer, eine solche Community bekommen würde, hätte ich dich ausgelacht. „Ja, genau“ hätte ich gesagt. Und es macht mich jetzt so glücklich, dass sie da sind.

Und das GTA-Roleplay sollte in dieser Zeit auf Twitch explodieren. Whippy hatte Erfahrung mit GTA-Roleplay und die Geschichten seiner beiden Haupt-Charaktere kamen gut an – die sind übrigens beide Australier: Irwin Dundee, ein drogenabhängiger Gangsterboss und Crocodile Steve, der kleinlichste Polizist auf dem ganzen Server.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Whippy lebte im ländlichen Teil des australischen Bundesstaates New South Wales, fand sich in einem Job wieder, den er nicht mag und hatte eine hohe Hypothek, die er abzahlen musste.

In einem Interview mit der Seite Dot Esports schilderte Whippy sein Leben vor Twitch. In der Schule war er immer „das dumme Kind“ und das belastete ihn auch später noch sehr. Er hatte das Gefühl: „Aus mir wird nichts“.

Insert

You are going to send email to