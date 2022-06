Twitch-Banns sind eigentlich als schlimme Strafe für Streamer gedacht – Aber ist das wirklich so?

Kostenloser Shooter The Cycle: Frontier ist ab heute auf Steam und Epic Games Store verfügbar. Der Trailer zeigt, warum das Spiel die deutsche Antwort auf Escape From Tarkov ist.

Außerdem nehmen Influencer automatisch die Rolle eines Vorbildes ein. Viele Minderjährige tummeln sich in den sozialen Medien, dauernd wird von den Content-Creatoren verlangt, dass sie sich dementsprechend angemessen verhalten. Das stößt manchen von ihnen bitter auf , da sie nur das machen möchten, was ihnen Spaß macht und nicht die Kinder von anderen Menschen erziehen.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurde seitens der Community oft von einem „bezahlten Urlaub“ gesprochen, wenn Streamer gebannt wurden. Der Twitch-Streamer shroud meinte ebenfalls, dass gerade die Großen auf der Plattform nichts zu befürchten hätten und betitelte es als „best case scenario“ (via Dexerto ).

Ist ein Bann also gezielt? Einige aus der Community vermuten also, dass manche Streamer ihren Bann absichtlich herbeiführen, um davon zu profitieren oder eine Pause zu erhalten. Ein berühmtes Beispiel ist dafür der Toiletten-Vorfall von DrDisrespect . Während eines Livestreams von der E3 ging der Doc auf die Toilette und nahm seine Zuschauer dabei mit.

Stellenweise wird das Streamen sogar als Karriereweg angesehen und Schüler streben an, großer Influencer, top YouTuber oder Streamer zu werden, ohne zu ahnen, was da überhaupt dahintersteckt.

Erfolgreiche, große Streamer auf Twitch oder YouTube sind mehrere Male die Woche für einige Stunden live. Viele von ihnen sind irgendwann so tief im Grind, dass nur ein Bann ihnen den längst nötigen Urlaub verschafft. Für große Streamer sei das allerdings gar nicht so wild, sondern sogar lukrativ. Manche vermuten, dass sie ihre temporären Sperrungen sogar absichtlich herbeiführten.

