Twitch-Streamer sagt nach Bann: Sogar meine Familie fragte, ob ich Rassist sei

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als er seinen Stream am 28. April startete, erzählte er direkt, dass er sich mit Twitch in Verbindung setzen konnte, um den Bann zu verkürzen, jedoch tat er dies nicht, da sodapoppin zuerst sauer auf die Plattform war. Als sein Frust abgeklungen war, sah er den Bann als kleinen Urlaub und ging deswegen nicht mehr dagegen vor.

Was sagt der Streamer zum Bann? Zuerst bekam sodapoppin gar nicht mit, dass er überhaupt gebannt wurde und fragte auf Twitter : „Warte, wann wurde ich gebannt?“ Er fand dann erst heraus, was der Grund für seinen Verweis war.

Der große Twitch-Streamer Chance „sodapoppin“ Morris wurde von der Plattform verwiesen, da er während eines Spiels etwas vermeintlich rassistisches tat – er malte seinen Spielcharakter schwarz an. Nun wurde sodapoppins Bann aufgehoben und er erzählte, was er von dem Bann hielt und dass sogar seine Familie bei seinem Bruder anrief.

Insert

You are going to send email to