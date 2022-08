Neues Update in Lost Ark kommt mit nervigem Denkfehler – Fans fluchen: „Toll, jetzt darf ich 71 Mal klicken“

Was sagen die Fans? Einige der Kommentare möchten wir euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben, damit ihr euch selbst ein Bild von der Stimmung machen könnt. Sie stammen aus zwei verschiedenen reddit-Threads zum Thema.

Die Leute sind in erster Linie von dem Denkfehler selbst genervt. „Man hätte nur einen einzigen Button einbauen müssen“, schreibt ein User auf reddit und bekommt viel Zustimmung. Es gehen zwar so gut wie alle Kommentierenden davon aus, dass der nächste Patch das Problem behebt, dennoch bleiben die Spieler genervt.

Das Gold, was ihr nicht ausgeben könnt, erhaltet ihr in 50, 20 oder 5-Gold-Münzen. Diese könnt ihr dann Doppelklicken und erhaltet die entsprechende Menge Gold.

Was hat sich verändert? Mit dem wöchentlichen Update in Lost Ark hat das Spiel eine Mechanik eingeführt, die weiter gegen Bots und „Real Money Trader“ kämpfen soll. Sie sorgt dafür, dass ihr Gold aus gewissen Quellen für 3 Tage nur sehr eingeschränkt verwenden könnt.

In Lost Ark hat das neue Update am 3. August verändert, wie ihr Gold aus bestimmten Quellen bekommen könnt. Ein nerviger Denkfehler sorgte dabei dafür, dass ein Button vergessen wurde – weswegen sich Spieler jetzt die Finger wund klicken müssen.

