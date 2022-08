Lost Ark: Update morgen schränkt Verwendung von Gold ein, um gegen Bots zu kämpfen

In Lost Ark kommt morgen, am 3. August, das wöchentliche Update. Diese Woche fokussiert sich der Patch darauf, weiter gegen das sogenannte Real Money Trading (RMT) und Bots zu kämpfen. Das heißt, ihr könnt Gold nicht mehr so schnell nutzen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was steckt im Update? Diese Woche erwartet euch das zweite Update nach einem großen, monatlichen Patch. Wie üblich, fällt der Patch daher etwas kleiner aus, als die großen Feature-Updates. Doch trotzdem gibt es gute Änderungen, die Bots weiter bekämpfen sollen.

In diesem Zug werden die sogenannten „einbehaltenen Mittel“ eingeführt. Dabei handelt es sich um ein System, was euer Gold aus verschiedenen Quellen für 3 volle Tage einbehält. In erster Linie betrifft das, das Gold, welches ihr aus dem Beziehungs-System, also von guten Verhältnissen mit NPCs bekommt.

Damit Bots mit diesem nicht mehr den Markt fluten können, dürft ihr das Gold in Zukunft nur noch sehr eingeschränkt benutzen und nicht in folgenden Situationen:

Einbehaltene Mittel können nicht per Post verschickt werden

Keine Abzüge einbehaltener Mittel bei der Annahme der Zahlungsaufforderung möglich

Kann nicht für 1:1-Handel verwendet werden

Kann nicht im Auktionshaus verwendet werden

Kann nicht auf dem Marktplatz verwendet werden

Kann nicht bei Beuteauktionen verwendet werden

Erst seit Kurzem ist die Arkanistin im Spiel. Seht sie in unserem Video:

Neue Charaktere haben es nicht mehr so leicht, wenn sie sich ins Endgame pushen

Update zu den Powerpässen: Eine ähnliche Restriktion kommt mit dem Update auch zu den Powerpässen, die ihr mit Geld im Shop kaufen könnt. Diese pushen eure Charaktere direkt auf ein bestimmtes Level im Endgame. Welches genau, hängt vom spezifisch genutzten Pass ab.

Alles Gold, welches ihr auf einem Charakter innerhalb von 72 Stunden nach dem Nutzen eines solchen Powerpasses verdient, fällt ebenfalls unter die einbehaltenen Mittel und kann nur teilweise verwendet werden.

Allerdings weist Lost Ark ebenfalls darauf hin, dass die Powerpässe im Shop weiterhin nicht kaufbar sind. Auch der Patch morgen wird daran nichts verändern. Ein weiteres Update dazu soll im Laufe der Woche folgen.

Lost Ark ist morgen, am 3. August, für 4 Stunden offline

Wie lange ist der Server Status offline? Das Update beginnt, wie üblich, um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Zu diesem Zeitpunkt werden die Spielserver heruntergefahren und bleiben diese Woche für voraussichtlich 4 Stunden down.

Wenn alles nach Plan läuft, sind die Server also um 13 Uhr wieder online und ihr könnt zurück nach Arkesia. Wir halten euch natürlich über Änderungen auf dem Laufenden und updaten diesen Artikel, wenn die Server wieder online sind.

Auch auf Steam sollte euch kein allzu großer Download erwarten, da es sich um vergleichsweise kleine Änderungen handelt.

Was haltet ihr von den Änderungen? Seid ihr ebenfalls dafür, dass Bots und RMTler weiter eingeschränkt werden? Oder stören euch die Maßnahmen selbst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier auf MeinMMO.

