Lost Ark unterzieht euch einem Tipp-Test, während es euch anstöhnt und mit Brüsten ablenkt

Dass es in Lost Ark öfter einmal freizügig zugeht, ist mittlerweile ja allgemein bekannt. Der neueste Raidboss Vykas allerdings, setzt eine ordentliche Schippe obendrauf. Dort müsst ihr nämlich richtig tippen, während die Dämonin versucht, euch zu verführen.

Was ist das für ein Test? In Lost Ark erwarten euch im Endgame die sogenannten Legion Raids, das sind besonders schwere Bosse, die auf einzigartige Mechaniken setzen und immer wieder mit neuen Gameplay-Elementen überraschen. Der neueste Legion Raid in der westlichen Version ist Vykas.

Vykas ist eine Dämonin, die an eine Succubus erinnert. Während des Kampfes spielt ihr „Charme“ permanent eine wichtige Rolle, auch im Gameplay. So müsst ihr stets darauf achten, ihr nicht zu sehr zu verfallen, da das schnell tödlich enden kann.

Der Höhepunkt findet in einem Tipp-Test statt. Startet dieser, seht ihr eine kleine Cutscene, wo euch Vykas lüstern ins Ohr stöhnt und euch mit ihrem dämonischen Körper ablenken möchte. Dabei müsst ihr in kurzer Zeit eine zufällige Folge von Buchstaben richtig eintippen, um die Mechanik zu bestehen.

Je mehr Leute dabei versagen und der Dämonin erliegen, desto schwerer wird der Rest des Kampfes für euch.

Im Spiel sieht diese Mechanik dann etwa so aus, wobei es auch öfter noch freizügiger wird.

Was verrückt klingt, passt in die Lore von Arkesia

Wer ist Vykas? In Lost Ark kämpft ihr gegen die verschiedenen Dämonenlegionen, angeführt vom Oberbösewicht Kazeros. Dabei steht jede Legion für ihre ganz eigenen Sünden und folgen einem Legion Commander, die ihr in den Legion Raids bekämpft.

Einer dieser Kommandeure ist Vykas, die mit dem Juni-Update ins Spiel fand. Sie führt die Habsuchtslegion an, was eventuell nicht optimal übersetzt ist. Im Englischen ist es die covetours legion, was man wörtlich auch mit „lustvoll“ oder „begehrlich“ übersetzen kann.

Doch dahinter steckt mehr, als Succubus-Aussehen und verführerische Cinematics beim Kampf. Die Legion hat sich darauf spezialisiert, das Schlimmste in einem Menschen hervorzubringen und sie so weit zu treiben, dass sie ihresgleichen angreifen.

Wie wirkt sich das aus? Das merkt man im Kampf mit der Kommandeurin. Seid ihr ihrem Charme zu lange ausgesetzt oder tippt falsch, während ihr von Vykas abgelenkt seid, kann es passieren, dass ihr eure Verbündeten angreift.

Das macht den ohnehin schon schweren Kampf noch viel schwerer. Spannend ist das auch, weil Lost Ark hier wieder gezielt die 4. Wand durchbricht und mit euch als Spieler interagiert, statt mit eurem Charakter. Eine solche Mechanik wird von vielen Fans des MMORPGs gefeiert.

Einen ersten Einblick in den Kampf seht ihr in unserem Video:

„Das ist die schwerste Mechanik für mich und ich weiß nicht, wieso“

Wie finden die Fans das? Die Mechanik kommt bei der Community von Lost Ark eher gemischt an, wobei es viele positive Stimmen gibt. Die Leute, die es nicht mögen, stören sich dabei eher an dem Prinzip der Gameplay-Mechanik, als an Vykas selbst. Oft liest man, dass einfaches Tippen kein Teil eines Raidkampfes sein sollte. Von anderen wird der Boss gehypt, weil Lost Ark hier eben einige Dinge anders macht.

Auch, ob die Mechanik total schwer oder super einfach ist, kann man nicht wirklich fest machen. Viele Menschen gestehen, dass sie große Schwierigkeiten mit dem Tipp-Test haben, während ebenso viele sagen, dass es super leicht zu bestehen ist.

Was sagt die Community? Einige der Kommentare möchten wir, wie immer, mit euch teilen, damit ihr euch selbst ein Bild von der Situation machen könnt:

Eli1984 schreibt (via reddit): „Das ist die schwerste Mechanik für mich und ich weiß nicht, wieso. Ich lasse mich doch nicht von Fake-Brüsten ablenken, ich habe meine eigenen.“

Tabris2k sagt (via reddit): „Als 40-Jähriger machen sich meine alten und langsamen Reflexe hier bemerkbar, die Mechanik ist Folter für mich.“

michaelman90 sagt (via reddit): „Ich habe gerade erst gemerkt, dass der komplette Boobie-Test nur deine linke Hand testet.“

Was haltet ihr denn von Vykas? Habt ihr die Dämonin bereits bezwungen oder scheitert ihr noch an dem stöhnenden Tipp-Test? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wenn ihr genau wissen wollt, wie ihr Vykas bezwingen könnt, haben wir das in einem Guide für euch niedergeschrieben.