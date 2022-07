Lost Ark versucht endlich einen großen Wunsch zu erfüllen und tote Server zu retten – Wird das klappen?

Wer zum Start von Lost Ark keinen Platz mehr auf dem beliebten und gut besuchten Server Europe Central mehr bekommen hat, der ist auf die Region Europe West umgestiegen und bereute das schon recht schnell. Nun möchte AGS die toten Server retten, aber wird das klappen? Wir schätzen die Situation für euch ein.

Wo ist das Problem? Zum Release war das MMORPG Lost Ark ganz schön überfüllt. Der Publisher Amazon hatte zwar extra Server bereitgestellt, doch auch die waren innerhalb kürzester Zeit vollkommen ausgelastet.

Da es technisch scheinbar nicht möglich war, noch mehr Server der Region Europa zuzuordnen, wurde kurzerhand eine neue Region eröffnet, Europa West. Diese Region sollten vor allem neue Spieler auswählen, da ein Übertragen der Charaktere nicht möglich war. Gemeinsam spielen kann man zwischen den Regionen übrigens auch nicht.

Nun ist der große Ansturm auf Lost Ark vorüber und die Europa West-Region hat ein entscheidendes Problem. Sie haben schlichtweg kaum noch Spieler. Auf einigen Servern der West-Region kann man kaum noch Weltbosse oder gar Chaos Portale machen, weil einfach keiner kommt.

Viele Aktivitäten im Endgame von Lost Ark macht man mit anderen gemeinsam:

Amazon arbeitet an einer Lösung

Was ist der aktuelle Stand? Noch immer sind vor allem die Server von Europe West teilweise leer, und es wird schlimmer, da aktuell einige Fans das Spiel verlassen, wie man an den Spielerzahlen auf Steam sehen kann.

Doch Community Managerin Roxx hat im Forum ein wenig Hoffnung gespendet und bestätigt, dass sich Amazon mit einer Lösung befasst und mögliche Pläne durchgeht. Mehr will der Publisher aktuell aber noch nicht preisgeben.

Das lässt natürlich viel Raum für Spekulationen und Frust, was in den Reaktionen der betroffenen Spieler schnell deutlich wird.

Was sagen die Betroffenen dazu? Die sind erst einmal aufgebracht. In einem reddit-Thread, der zu dem Forum-Posting erstellt wurde, schreiben die User, dass sie kaum an eine Lösung glauben. Einige glauben nicht, dass eine Lösung gefunden werden kann.

Andere wiederum sind der Meinung, dass es vielleicht eine Lösung geben wird, aber die noch so weit weg ist, dass es sich nicht mehr lohnt, darauf zu warten. Die Stimmung bei den Spielern, die auf den leeren Servern festsitzen, ist aktuell natürlich nicht die Beste, was das Allgemeinbild der guten Stimmung in der Lost Ark-Community in diesem Thread verzerrt.

Wird der Plan die Server retten?

Was kann funktionieren? Da sich AGS noch sehr vage damit hält, wie genau diese Pläne aussehen können, ist bisher alles Spekulation. Jedoch ist es kein Geheimnis, dass Amazon hier darüber nachdenkt, die vorhandenen Server zusammenzulegen.

Ein großer Punkt wird aber sein, ob Amazon eine technische und sinnvolle Lösung dafür finden, die Regionen Cental und West zusammenzulegen. Die unterschiedlichen Server auf einer Region selbst zu fusionieren, hat auf einen Großteil der Probleme nämlich kaum Auswirkungen.

Das Matchmaking und der globale Handel läuft nämlich sowieso über die Region verteilt und für alle Server zugänglich, doch auch hier gibt es in Europa West Probleme. Eine wirkliche Lösung wäre final also nur der Merge der beiden europäischen Regionen.

Probleme sorgen für Verzögerung

Welche Probleme kann das mit sich bringen? In erster Linie steht AGS hier wohl einigen technischen Problemen gegenüber. Zum Launch hatten die Publisher bereits gesagt, dass sie nicht mehr Server auf der gleichen Region eröffnen können und an dieser Stelle technisch eingeschränkt agieren.

Um also auf die gleiche Anzahl der Server zu kommen, müsste man nicht nur alle Europa West-Server verschmelzen, sondern diese auch mit bereits vorhandenen und teilweise vollen Europa Central-Servern fusionieren.

Problematisch wird es auch bei den Preisen im Markt. Während einige Materialien auf den West-Servern noch rar und wertvoll sind, gibt es sie auf Central in Massen. Eine rohe Verschmelzung der beiden Servern könnte reiche West-Spieler plötzlich bitterarm werden lassen, oder umgekehrt.

Amazon muss an dieser Stelle mit größter Vorsicht vorgehen und das wird sich noch einige Zeit hinauszögern, vor allem wenn man bedenkt, wie vage die aktuellen Aussagen seitens des Publishers noch sind.

Wenn sie aber eine technische Lösung finden können und das Gold-Problem der Serverschmelze logisch gelöst bekommen, ist es durchaus möglich, dass diese Verschmelzung nicht nur die toten Server rettet.

Auch kann es Leute in das Spiel zurückbringen, die jetzt endlich mit ihren Freunden spielen können, ohne komplett neu anzufangen.

