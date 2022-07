Was haltet ihr von den Twitch-Drops? Schaut ihr gerne Streams zu eurem Lieblings-MMORPG, oder werden hier nur Drops eingesammelt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

So kriegt ihr die Twitch-Drops: Wichtig ist, dass ihr euer Twitch-Konto mit eurem Steam-Konto verbunden habt und Twitch Drops für Lost Ark aktiv sind. Nur so könnt ihr euch die begehrten Gegenstände abholen.

Die Brille selbst ist dabei im Pixellook gehalten und erinnert an einen 8-Bit-Charakter. In den Augen sind dann einige weiße Pixel, damit es aussieht, als würde die Sonne reflektieren.

Was ist das für eine Brille? Wenn ihr euch den Twitch-Drop ab dem 22. Juli sichert, erhaltet ihr in diesem Monat nicht nur nützliche Geschenke, die euch im Spiel weiterbringen, sondern auch erneut einen exklusiven Skin.

Insert

You are going to send email to