Derzeit läuft die Beta des neuen MMORPGs Lost Ark auf Steam. Ein MMORPG spielt man bekanntlich am liebsten mit seinen Freunden, aber wie geht das in Lost Ark? Kanäle, charakterspezifische Freundeslisten und Gilden erschweren es. Wir von MeinMMO haben alle Infos.

Wie funktionieren Freunde in Lost Ark? Um in Lost Ark Freunde hinzuzufügen, müsst ihr euch erst darüber im Klaren sein, dass sich Freundeslisten im neuen MMORPG für jeden Charakter einzigartig sind.

Das ist untypisch für neuere MMORPGs und daher etwas gewöhnungsbedürftig. Das bedeutet, dass jeder eurer Charaktere eine eigene Freundesliste hat. Somit auch die Charaktere eurer Freunde.

Habt ihr also einen Charakter eures Freundes in der Liste, habt ihr seine anderen nicht automatisch ebenfalls in eurer Freundesliste. Genau so verhält sich das übrigens auch mit Gilden.

Erstellt ihr einen neuen Charakter, müsst ihr also von vorne beginnen, was Gilden, Freunde und Gruppensuche angeht. Selbst eure eigene Gilde ist nicht automatisch auf euren anderen Charakteren verfügbar. Ihr müsst euch dafür selbst einladen oder eine Beitrittsanfrage stellen.

Wie fügt man Freunde hinzu? Freunde könnt ihr in Lost Ark ganz einfach über die Benutzeroberfläche im Freundesmenü hinzufügen. Dafür klickt ihr unten im Menü auf Community und wählt dort Freunde aus.

Im Tab hinzufügen tippt ihr nun den Charakternamen ein, den ihr als Freund hinzufügen wollt und schickt ihm eine Frage. Nimmt er sie an, erscheint er in Zukunft als Freund in eurer Liste und ihr könnt seinen Online-Status sehen und ihn über das Menü in Gruppen einladen.

Wie spielt man mit Freunden? Nur weil ihr in Lost Ark auf dem gleichen Server spielt, heißt das noch nicht, dass man automatisch gemeinsam spielt. Jeder Server und jede Region ist dabei in unterschiedliche Kanäle aufgeteilt.

Diese Kanäle seht ihr am oberen, rechten Rand des Bildschirms. Es gibt unterschiedlich viele Kanäle für jede Zone, die auch aufgrund der momentanen Spielerzahl variieren.

Betretet ihr eine Zone, landet ihr in einem zufälligen Kanal. Eure Gruppe wird dabei aber nicht bevorzugt, also kann es sein, dass ihr eure Mitspieler gar nicht sehen könnt.



So fügt ihr Freunde hinzu und ladet sie direkt in eure Gruppe ein

Kanäle wechseln – Aber wie?

Wie wechselt man den Kanal? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die beide ähnlich funktionieren, aber einen gewissen Trick mit sich bringen.

Klickt oben rechts auf euren Kanal, dann öffnet sich ein Drop-Down-Menü und ihr könnt einen beliebigen Kanal auswählen. Klickt ihr auf ihn, so wechselt ihr den Kanal zu dem ausgewählten.

Dies erfolgt über einen kurzen Ladebildschirm und ist nur möglich, wenn ihr nicht im Kampf seid. Ist der bevorzugte Kanal nun aber rot, kann euch angezeigt werden, dass er voll ist und ihr nicht wechseln könnt.

Was aber tun, wenn euer Freund auf einem Kanal ist, der voll ist? Dazu gibt es eine Möglichkeit.

Wenn ihr euch derzeit nicht im Kampf befindet, klickt mit STRG und Rechtsklick auf euer Gruppenmitglied. Ihr müsst dazu in einer Gruppe sein und euer Mitspieler muss auf einem anderen Kanal sein.

Nun könnt ihr auswählen “Kanal des Mitspielers betreten”. Erneut folgt ein kurzer Ladebildschirm und ihr seid angekommen. Mit dieser Möglichkeit könnt ihr sogar auf eigentlich volle Kanäle wechseln, um mit euren Freunden gemeinsam zu zocken.

Über das Drop-Down-Menü oben rechts könnt ihr den Kanal wechseln

Freunde finden

Wie findet man Freunde in Lost Ark? Eine gute Möglichkeit dazu, überhaupt Mitspieler zu finden, bietet der Gilden-Browser. Ihr erreicht ihn, ähnlich wie das Freundesmenü, über die Community-Interface oder über das Kürzel Alt+U.

Hier bekommt ihr jede Gilde eures Servers angezeigt, die nicht voll ist. Ihr könnt anschließend über dieses Interface eine Gildenanfrage stellen, die dann der Leiter oder ein Offizier der gewählten Gilde beantworten kann.

Beachtet dabei, dass ihr auch eure Gilde nur auf einem Charakter habt. Das erlaubt euch zwar mit jedem Charakter einer anderen Gilde beizutreten, nimmt allerdings einige Gildenplätze in Anspruch, wenn jeder eurer Charaktere in die gleiche Gilde soll.

Wie erstellt man eine Gilde? Auch das könnt ihr über das Interface auf Alt+U machen. Wenn ihr noch keiner Gilde beigetreten seid, öffnet sich das Fenster und ihr habt die Möglichkeit für 10.000 Silber eine Gilde zu erstellen.

Dann könnt ihr wie gewohnt Menschen dazu einladen und man kann euch auch im Gilden-Browser finden und euch Beitrittsanfragen senden.

Wie macht ihr das? Spielt ihr schon mit Freunden Lost Ark oder seid ihr in dem neuen MMORPG eher Solo unterwegs? Kennt ihr noch weitere Tricks, um mit Freunden zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

