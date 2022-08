Eine Klasse muss in WoW bald permanent hüpfen, wenn sie Schaden machen will

Dämonenjäger werden in World of Warcraft Dragonflight zu richtigen Flummis. Denn sie müssen hüpfen, wenn sie Schaden machen wollen.

Mit Dragonflight wird in World of Warcraft das Talent-System deutlich überarbeitet. Alle Charaktere bekommen zwei Talentbäume zur Verfügung gestellt – einen für die Klasse und einen weiteren für die jeweilige Spezialisierung.

Besonders beim Dämonenjäger mussten sich die Entwickler hier einiges einfallen lassen, um die Talentbäume vollzukriegen, denn Dämonenjäger haben von Haus aus deutlich weniger Fähigkeiten als andere Klassen. Das macht sie auch zu einer der besten Klassen für Einsteiger und Rückkehrer, da sie vergleichsweise einfach zu lernen sind.

Mit Dragonflight gibt es jedoch ein Talent, das schon jetzt als Meme gilt. Denn Dämonenjäger haben den Ruf, im Kampf einfach permanent in Bewegung zu sein und permanent irgendeinen Sprung oder Dash zu nutzen – manchmal, weil das wirklich Schaden bringt und manchmal, weil das einfach cool aussieht. Mit Dragonflight wird das wilde Rumhüpfen allerdings zur Pflicht. Dafür sorgt ein Talent.

Dämonenjäger müssen bald viel springen.

Um welches Talent geht es? Die Rede ist vom Talent „Momentum“ oder zu Deutsch „Eifer des Gefechts“. Das befindet sich aktuell in der Alpha von Dragonflight in der letzten Reihe des Verwüstung-Talentbaumes. Ein Talent mit dem gleichen Namen gibt es bereits in der Live-Version des Spiels, dort ist die Funktion allerdings eingeschränkt. In Dragonflight liest sich das Talent wie folgt:

„Teufelsrausch, Gleiten, Die Jagd und Rachsüchtiger Rückzug erhöhen euren Schaden für 6 Sekunden um 12%.“

Die besondere Neuerung hierbei ist, dass auch „Gleiten“ den Schaden künftig um 12 % erhöht.

Zur Erinnerung: Gleiten ist die Fähigkeit, mit der Dämonenjäger ihre Flügel ausbreiten und dann mit reduziertem Fallschaden in eine Richtung schweben. Sie kann entweder beim Fallen oder aber automatisch nach einem Doppelsprung aktiviert werden.

Die Flummi-Klasse wird noch … flummiger.

Warum müssen Dämonenjäger dann immer hüpfen? Der Haken ist, dass Teufelsrausch und Rachsüchtiger Rückzug nicht nur Abklingzeiten haben, sondern auch nicht für alle Situationen geeignet sind. Wenn es etwa notwendig ist, dass Nahkämpfer alle an einer Position stehen oder man nicht einfach bedenkenlos in eine Richtung stürmen kann, dann müssen Dämonenjäger künftig gleiten benutzen – also springen und dann etwas fliegen. Nur so können sie den dauerhaften Buff von 12 % zusätzlichem Schaden permanent aufrechterhalten.

Das Ergebnis dürfte sein, dass ihr alle Dämonenjäger künftig noch öfter springen und hüpfen sehen werdet, als bisher ohnehin schon.

Was steckt sonst noch im Talentbaum? Abgesehen von diesem doch eher amüsanten Talent, zeigt sich der Baum des Dämonenjägers recht klassisch. Ihr könnt die Talente für Verwüstung auf wowhead selbst ausprobieren. Interessant ist, dass Dämonenjäger sich dank bestimmter Talente komplett auf Sekundärwerte wie „kritischer Treffer“ oder „Meisterschaft“ spezialisieren können.

Dass alle Dämonenjäger über ihren Klassen-Baum Zugriff auf Siegel erhalten, ist ebenfalls ziemlich spannend und erlaubt deutlich flexibleren Support, etwa beim massenhaften Silencen von Feinden oder sogar der Gruppenkontrolle.

Nachtfae, Necrolords und Kyrianer können sich ebenfalls freuen, denn ihre Pakt-Fähigkeiten kommen als Talente zurück – die Venthyr-Fähigkeit hingegen wurde rausgeworfen und soll auch nicht zurückkommen, da man diesen Spielstil in Dragonflight nicht länger unterstützen will.

Was haltet ihr von diesem Talent des Dämonenjägers? Eine lustige und interessante Sache? Oder ist allein die Vorstellung schon nervig, dass die „Flummi-DHs“ künftig noch mehr herumhüpfen?

Mehr zu den neuen Talentbäumen haben wir hier im Detail für euch.