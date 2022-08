WoW: Blizzard verschenkt Shadowlands – Aber ihr müsst schnell sein

Habt ihr noch nicht die aktuelle Erweiterung? Blizzard verschenkt WoW Shadowlands. Wir verraten euch, wer dazu berechtigt ist.

Auch wenn Shadowlands mit großem Abstand als die schlechteste Erweiterung von World of Warcraft angesehen wird, gibt es doch einige Inhalte, die gelobt werden. Gerade die aktuelle Saison 4 gilt bei vielen Spielerinnen und Spielern als große Verbesserung, da man Twinks leichter ausrüsten kann und viele Hürden gefallen sind. Zumindest für die Story der Pakte lohnt sich zumindest das einmalige Durchspielen durchaus.

Da bald die nächste Erweiterung Dragonflight ansteht, verschenkt WoW jetzt erst einmal Shadowlands – aber nur an alle, die dafür auch berechtigt sind. Und einen Boost auf Stufe 50 gibt’s gleich noch dazu.

Für wen gilt das? Das Angebot unterliegt einigen Einschränkungen, die auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu durchschauen sind. Das Angebot ist für euch gültig, wenn diese beiden Punkte erfüllt sind:

Ihr in der Vergangenheit irgendeine Lizenz einer WoW-Erweiterung (Burning Crusade, WotLK, Cataclysm, etc.) auf eurem Battle.net-Account gekauft habt.

Noch auf keinem eurer WoW-Accounts eures Battle.net-Accounts Shadowlands hinzugefügt wurde.

Damit richtet sich das Geschenk eindeutig an Rückkehrer, die in der Vergangenheit mal World of Warcraft während einer beliebigen Erweiterung gespielt haben, es aktuell aber nicht mehr tun. Mit dem Boost auf Stufe 50 kann man direkt in Shadowlands durchstarten.

Nicht alle bekommen Shadowlands – aber viele Rückkehrer schon.

Versteh ich nicht, für wen gilt das nicht? Da die Bedingungen von Blizzard ein wenig kompliziert verfasst sind, hier noch einmal die Einschränkungen, die dazu führen, dass ihr Shadowlands nicht erhaltet:

Wenn ihr ihr lediglich über einen Probe-Account verfügt.

Wenn ihr nur die „Standard-Version“ von World of Warcraft besitzt, also quasi von einem Test-Account nur mit Abschluss eines Abos erweitert habt.

Solltet ihr mehrere WoW-Accounts auf eurem Battle.net-Account haben und irgendeiner davon hat bereits Shadowlands.

Wie bekommt man die Erweiterung dann? Solltet ihr den oben genannten Voraussetzungen entsprechen, dann sollte Shadowlands in den nächsten Tagen bei euch in der Battle.net-Software als Geschenk auftauchen. Dann müsst ihr es dort nur noch anklicken und einlösen. Bis bei allen betroffenen Accounts das Geschenk auftaucht, kann es allerdings bis zu 7 Tage dauern – also spätestens bis zum 29.08.2022.

Alle haben dann Zeit, Shadowlands bis zum 5. September einzulösen.

Was ist, wenn man nicht ausgewählt wurde? Wer es nicht eilig hat, muss sich nicht sorgen. Im Regelfall wird kurz vor Release der neuen Erweiterung die alte in das Grund-Paket integriert. Kurz vor dem Launch von Dragonflight sollte Shadowlands also ohnehin kostenlos werden.

Was haltet ihr von diesem Rückkehrer-Angebot? Eine gute Sache oder viel zu spezifisch?