So spielt ihr Diablo 4 auf dem Steam Deck

Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Falls ihr Diablo 4 doch lieber auf dem PC spielen möchtet: MeinMMO erklärt euch in folgendem Artikel, wie die Systemanforderungen für Diablo 4 aussehen und was für einen PC ihr benötigt.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 startet in wenigen Tagen auf PC, PS5 und Xbox und nun fragen sich einige, ob man das Hack’n Slay auch auf dem Steam Deck installieren und vor allem spielen kann. Und das funktioniert tatsächlich ohne große Probleme. Ihr müsst also kein Windows auf eurem Steam Deck installieren .

Insert

You are going to send email to