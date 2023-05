Diablo 4: Preload mit Termin und Uhrzeiten offiziell enthüllt – Dann könnt ihr downloaden

After Us erzählt eine emotionale Geschichte über die Welt, die durch menschliche Aktivitäten verwüstet wurde. Hier könnt ihr den Trailer sehen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Dabei gibt es offenbar keine Unterscheidung zwischen dem Frühzugang am 2. Juni und dem regulären Zugang am 6. Juni. Ihr könnt in beiden Fällen ab Mittwoch den Vorab-Download starten.

Zu diesem Termin geht’s los: In einem neuen Blogpost von Blizzard sprechen die Entwickler von einem Preload-Start am 30. Mai um 4 PM PDT. Das entspricht Mittwoch, dem 31. Mai, um 01:00 Uhr deutscher Zeit .

Was gibt es Neues zum Preload? Das Team von Blizzard enthüllte nun offiziell den Tag und die Uhrzeit für den Start des Preloads von Diablo 4. Der Vorabdownload beginnt einige Tage vor dem Release des Spiels, sodass ihr genug Zeit dafür habt, die Daten auf euren PC oder eure Konsole zu laden. So seid ihr zum Release bestens vorbereitet.

Am 31. Mai 2023 startet der Preload für Diablo 4. Blizzard gab nun offiziell bekannt, zu welcher Uhrzeit ihr in Deutschland mit dem Download starten könnt.

Insert

You are going to send email to