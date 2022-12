Diablo IV: „Collector’s Box“ enthält das Spiel nicht – Augen auf beim Kauf

Was haltet ihr von so einer „Collector’s Box“? Eine schöne Sache für richtige Fans? Oder eher fiese Abzocke, weil man dann 2 Dinge kaufen muss?

Was muss man dann kaufen? Wer Diablo IV besitzen und zum Release spielen will, muss sich eine der drei Versionen kaufen, die es gibt. Die digitalen Versionen gibt es in den folgenden Ausführungen:

Ist das nicht irreführend? Nein. Blizzard weist in der Ankündigung klar darauf hin, dass es sich bei der „Collector’s Box“ nicht um ein Spiel handelt – das steht als dicker Hinweis in der Vorstellung dran.

Insert

You are going to send email to