Diablo 4 wird ohne Crunch kaum möglich sein – Blizzard-Mitarbeiter liefern Einblicke in die Entwicklung

Was ist der Grund für den Crunch? Die Interviewpartner sehen das Problem in einem schlechten Management, das zu Crunch und dem späten Release-Datum geführt haben soll. Sie nannten auch mehrere Personen, deren Arbeitsweisen das Team gehemmt hatten.

Was wurde gesagt? Das Release-Datum am 6. Juni 2023 sei bereits eines gewesen, das man mehrmals nach hinten verschoben hatte. Und dennoch scheint laut der Interviewpartner Crunch erforderlich zu sein, um das Spiel rechtzeitig fertig zu bekommen.

Crunches sind in der Videospiel-Industrie kurz vor Release eines Spieltitels keine Seltenheit. In einem Interview mit einer amerikanischen Medieninstitution gaben 15 ehemalige und aktuelle Blizzard-Mitarbeiter Einblick in die Entwickler-Situation rund um Diablo 4 .

