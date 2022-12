Insider wollen jetzt schon wissen, was in der teuersten Version von Diablo 4 steckt – Aber das wichtigste Detail fehlt

Diablo 4 Deluxe Edition : Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr ebenfalls Early Access-Zugang zu möglichen Open-Beta-Testphasen, den „Messenger of Light for Diablo IV“-Status sowie den 4-tägigen Vorabzugriff auf Diablo 4.

Diablo 4 Ultimate Edition : Mit der Diablo 4 Ultimate Edition erhaltet ihr ebenfalls Early Access-Zugang zu möglichen Open-Beta-Testphasen sowie den „Messenger of Light for Diablo IV“-Status.

Diablo 4 Standard Edition : Durch einen Kauf oder eine Vorbestellung von der Standard Edition erhaltet ihr Early Access zu möglichen Open Betas sowie den Status „Messenger of Light for Diablo IV“

Insert

You are going to send email to