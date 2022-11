Chefs von Diablo 4 erklären 8 Minuten lang eines der größten neuen Features

In einem kürzlich erschienen Interview erklärt Blizzard die Open World von Diablo 4 und wie sich diese auf die Story des heiß ersehnten Titels auswirkt.

Wer spricht in dem Interview? Die Blizzard-Mitarbeiter Rod Fergusson (General Manager) und Joe Shely (Game Director) sprachen in einem Interview mit dem Online-Magazin IGN über Diablo 4.

Was ist das für ein Interview? IGN veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal des Magazins einzelne Ausschnitte aus dem Interview, das sie mit Rod Fergusson und Joe Shely führten.

Erst kürzlich gab es ein Video des Interviews, in dem die Blizzard-Mitarbeiter verrieten, dass Diablo 4 mehr Herausforderungen biete, wenn Spieler mächtige Weltbosse besiegen.

Falls ihr euch einen Blick auf Diablo 4 werfen wollt, binden wir euch hier in den Gameplay-Trailer zum Druiden, der Zauberin und dem Barbaren ein:

Open World soll coole Dinge zeigen, ohne wie eine Aufgabenliste zu wirken

Was sagt Blizzard zu der Open World? Zu der Open World sagt Joe Shely in dem Video, sie müsse die verschiedenen Aspekte des Spiels zeigen, ohne die Karte in eine Aufgabenliste zu verwandeln. Die Spieler sollen beim Anblick der Map nicht das Gefühl haben, dass, wenn sie 30 mögliche Aufgaben auf der Karte sehen, sie alle erledigen müssen.

Außerdem sei es ihnen beim Entwerfen der Karte wichtig gewesen, dass erkennbar ist, ob an einem Ort eine Küste, ein Abgrund, ein Berg oder ähnliches ist. Die Spieler sollen nicht durch die Gegend laufen und sich beispielsweise fragen: „Wie komme ich da runter?“

Zudem soll die Open World laut Rod Fergusson eine nicht lineare Spielweise der Story ermöglichen und sich von Spielen wie „Zelda: Breath of the Wild“ unterscheiden. Dennoch soll es eine Story geben, die sowohl an einem bestimmten Punkt anfängt als auch an einem bestimmten Punkt endet.

Dazwischen sei es den Spielern jedoch möglich, zu wählen, in welcher Reihenfolge sie die Story angehen. Dazu sagt Fergusson, Spieler können in Diablo 4 beispielsweise nach dem Prolog als Erstes den dritten Akt spielen und danach dann Akt 1 und 2. Bei dem erneuten Spielen der Story könntet ihr demzufolge die Reihenfolge ändern und mit eurem liebsten Abschnitt der Geschichte beginnen.

Diablo 4 opfert ein wichtiges Comfort-Feature, um realistischer zu sein

Womit soll die Open World gefüllt werden? Auch wenn sich die Welt von Diablo 4 nicht wie eine Aufgabenliste anfühlen soll, wird es trotzdem Nebenquests und ähnliches geben.

Bei dem Design der Open World erscheint es jedoch wichtiger, dass Diablo 4 laut Fergusson keine Open World haben soll, in der es viel Downtime gebe. Das ARPG wolle auf typische Open-World-Aspekte wie langes Reisen oder Beschäftigungen wie Poker Spielen oder Fischen verzichten, die wir aus Spielen wie Assassin’s Creed, Red Dead Redemption 2 oder Far Cry kennen.

Obendrein sagt Fergusson, Diablo 4 wolle stattdessen durch die „Dichte“ im Design der Karte die Möglichkeit bieten, dass Spieler überall auf der Map zu jeder Zeit anhalten und einen Kampf gegen Monster bestreiten können.

Während der Entwicklung soll es jedoch einen Punkt gegeben haben, an dem die Map zu „dicht“ war, was anschließend etwas abgemildert wurde. Generell habe man aber nicht gewollt, dass Spieler Kilometer weit reisen müssen, um „cooles Zeug“ zu sehen, sondern die ganze Map soll interessante Dinge bieten.

Diablo 4 bekommt die besten Features der Vorgänger – Der Chef begeistert die Fans mit nur einem Satz