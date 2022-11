Diablo 4: Hier sind die Trailer zu den 5 Klassen – Welche der Start-Klassen sieht für euch am besten aus?

Wenn ihr in Warzone 2, das Sturmgewehr M13B freischalten wollt, könnt ihr in unserem kurzen Video-Guide erfahren wie das funktioniert.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Stimme in unserem Umfrage-Tool weiter unten abgeben. Jede Leserin und Leser hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Als Letztes wurde der Totenbeschwörer enthüllt, der wahrscheinlich die beliebteste Klasse in Diablo ist. Vor der Ankündigung war es auf unserer Schwesterseite GameStar die mit Abstand am meisten gewünschte Klasse der Community.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Die drei Klassen Barbar, Zauberin und Druide wurden auf der Blizzcon 2019 als erste vorgestellt und erhielten daher einen gemeinsamen Trailer. Darin erhielten die Fans den ersten Blick auf das Gameplay, auf das sie sich in (damals in noch sehr ferner) Zukunft freuen konnten.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

So langsam neigt sich das Jahr 2022 seinem Ende zu und wir steuern Richtung 2023, dem Release-Jahr von Diablo 4. Es kommen stetig neue Infos zu dem kommenden A-RPG von Blizzard und mittlerweile sind auch die 5 Klassen bekannt, mit denen ihr zum Release in Sanctuario Dämonen vermöbeln werdet.

Insert

You are going to send email to