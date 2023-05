WoW hat gerade eine der besten Quests aller Zeiten und ihr solltet sie spielen

Eine neue Quest in World of Warcraft begeistert gerade viele. Es dürfte eine der besten Questreihen sein, die WoW jemals hatte.

Manche beschweren sich darüber, dass Inhalte in World of Warcraft hinter „Timegates“ versteckt sind. Das traf auch auf eine Questreihe des blauen Drachenschwarms zu, die seit den Wartungsarbeiten vom vergangenen Mittwoch zugänglich ist. Viele haben diese Questreihe bisher übersehen, da sie ein wenig „abseits“ der Handlung der Zaralekhöhlen spielt.

Aber das ist ein großer Fehler: Denn die Questreihe ist eine der besten aller Zeiten und verbindet Story aus allen Erweiterungen der Vergangenheit.

Was ist das für eine Questreihe? Die Reihe beginnt mit der Mission “Das Verhüllte Ossuarium” und die könnt ihr in Valdrakken oder bei Kalecgos im Azurblauen Gebirge annehmen.

Nachdem nur wenige blaue Drachen dem Ruf von Kalecgos in der Kampagne von Dragonflight gefolgt sind, versucht er zusammen mit dem Simulacrum von Sindragosa weitere blaue Drachen ausfindig zu machen und langsam wieder die Rolle des Schwarms zu erfüllen.

Die Questreihe ist eine, die man mit etwas Zeit angehen sollte – und am besten auch, ohne nebenbei im Discord zu hängen oder irgendwelche YouTube-Videos zu schauen. Sie steckt voller optionaler Dialoge, vieler kleiner Details und – das finde ich am wichtigsten – ist ein Wiedersehen mit unzähligen uralten Charakteren, von denen man lange nichts mehr gehört hat.

Kalecgos braucht eure Hilfe – er will die verbliebenen blauen Drachen zusammentrommeln.

Grabsteine für die blauen Drachen

Die Reihe beginnt mit einer kleinen Reise an der Seite von Senegos – das ist der uralte blaue Drache, den ihr in Legion in Azsuna getroffen habt. Der hat nämlich die Aufgabe, die Grabsteine des blauen Drachenschwarms zu verwalten und aktuell zu halten.

Drachen lassen ihre Namen schon zu Lebzeiten auf Grabsteinen verewigen, die dann aktualisiert werden.

Die Mission trifft emotional aber einen wunden Punkt. Denn während wir zusammen die Grabsteine aktualisieren, dürfte das vor allem bei langjährigen Veteranen einige Erinnerungen hervorrufen. Hinter ziemlich vielen Namen ändern wir den Eintrag von „Lebendig“ auf „Wurde von Abenteuern getötet“, „Fiel der Legion zum Opfer“ oder „Starb im Nexuskrieg“.

Wer sich hier nicht die Zeit nimmt, die Einträge wirklich zu lesen, verpasst eine nostalgische Fahrt durch die Vergangenheit von WoW und auch die Erlebnisse des eigenen Charakters.

Die Geschichte der blauen Drachen ist eher eine “Nebenstory” in Patch 10.1 – denn eigentlich geht es um die Dinge aus diesem Trailer:

Eine Reise um die Welt (von Warcraft)

Nach dieser „Beerdigung“ endet die Questreihe aber noch lange nicht. Kalecgos gibt euch den Auftrag, den Rest der Welt nach weiteren Mitgliedern des blauen Drachenschwarms zu durchsuchen – und das meint er wörtlich.

Erinnert ihr euch noch an Azuregos, den einstigen Weltboss aus Azshara? Magier hatten mit ihm in Legion noch zu tun – jetzt bekommen alle zu sehen, was er in den letzten Jahren im Nexus getrieben hat.

Oder erinnert ihr euch noch an Haleh? Das ist ein blauer Drache in Gestalt einer Hochelfe in Winterquell, die das Land nach magischen Relikten durchsucht. Bereits in „Vanilla“ war sie ein Questgeber und auch in Cataclysm setzte sich ihre Forschung fort. Im Laufe der Quest erfahren wir, dass sie noch immer in Winterquell nach gefährlichen Relikten sucht und müssen sie davon überzeugen, ihre schier unendliche Aufgabe mal für eine Weile zu unterbrechen.

Haleh muss erst überzeugt werden – selbst Sindragosa kann sie nicht direkt umstimmen.

Auch Theramore ist einen Blick wert. Die Stadt wurde von Garrosh mit einer Manabombe verwüstet – und jetzt haben sich neue Magier dort versammelt.

Im Verlauf der Questreihe reist ihr um die ganze Welt. Ihr besucht Winterquell, reist nach Nordend, schaut in Beutebucht vorbei und seht euch an, was die blauen Drachen in den letzten Jahren getrieben haben und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Die meisten dieser Quests sind vertont – Blizzard hat sich hier richtig Mühe gegeben.

Ich will den Ausgang der Story an dieser Stelle nicht spoilern, denn das solltet ihr selbst erleben. Aber alleine der Weg dorthin ist eine Fahrt durch die lange Geschichte von World of Warcraft, die viele Ereignisse miteinander verbindet und aufzeigt, was große Veränderungen in der Welt für Auswirkungen hatten – vom Lichkönig Arthas bis hin zum Portal in die Schattenlande.

Ein besonderes Extra gibt es übrigens für alle Caster, die das Legendary „Drachenzorn, Tarecgosas letzte Ruhe“ aus der Erweiterung Cataclysm besitzen. Im Anschluss an die Questreihe könnt ihr noch eine Bonus-Quest abschließen, um auch den Geist von Tarecgosa zur Ruhe zu betten. Ihr erhaltet dann Tarecgosa als permanentes Reittier, das nicht länger an den Stab gekoppelt ist! Allerdings eignet sich das Reittier – bisher – nicht für das Drachenreiten, auch wenn sich das in einem kommenden Patch vermutlich ändern wird.

Wie hat euch die Questreihe gefallen?