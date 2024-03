WoW Classic: Die Season of Discovery gibt einem Spieler endlich wieder das echte MMO-Gefühl von damals zurück

Viele MMORPG-Spieler sehnen sich nach dem „guten alten MMO-Gefühl“. Ein Spieler wechselte nun von Retail WoW zu WoW Classic Season of Discovery und bereut diese Entscheidung ganz und gar nicht.

Um wen geht es? Auf Reddit teilte der Nutzer DownvotesAreCringe seine Erfahrungen mit WoW Classic Season of Discovery mit der Community. Er selbst sei ein WoW-Retail-Spieler, der als Solo-Heiler seine Spielzeit verbracht hat. Am Ende des Tages sei er jedoch meist schlecht gelaunt, egal ob es am Tag gut oder schlecht lief.

Eines Tages entschied er sich in die Season of Discovery zu schauen und bereut es seit dem keine Sekunde.

Hier könnt ihr sehen, was als Nächstes bei der Season of Discovery ansteht.

Die Season of Discovery ist viel mehr als eine „Retail light“-Version

Was macht dem Spieler so viel Spaß an der SoD? Auf Reddit beschreibt der Nutzer, was ihm so gut an der Season of Discovery gefällt. Er hat laut eigenen Angaben die Tiefschwarze Grotte geraided, gequestet, Gold verdient und auch viele Spieler in der Open World erledigt.

Inzwischen ist er frisch auf Level 40 angekommen und wagte sich mit etwas Zuspruch der Community auch an den neuen Raid Gnomeregan. Zunächst hatte er wenig Lust darauf, weil einigen Gruppen dafür die Logs sehen wollten, und ihn das abschreckte. Doch mit dem Zuspruch aus der Community konnte er inzwischen 5 der 6 Bosse erledigen.

Vor allem die Begegnungen mit anderen Spielern machen dem Spieler Spaß. Er sei zwar in keiner Gilde, doch alleine die Menschen, denen er zufällig begegnen würde, seien besonders für ihn.

Worauf freut er sich noch? Jetzt, wo er frisch das neue Maximal-Level erreicht hat, möchte er noch mehr PvP-Inhalte erleben. Sowohl der Battleground als auch das Open-World PvP reizen ihn. Anderen Spielern rät er auch, mit WoW Classic Season of Discovery anzufangen:

Ich wollte das alles nur für diejenigen erwähnen, die sich noch nicht sicher sind, ob sie jetzt mit SoD anfangen oder sich von Retail-WoW abwenden sollen. Es ist wirklich eine großartige Zeit und es bringt dieses MMO-Gefühl zurück zu WoW. Ich bin nicht einmal in einer Gilde, aber alle öffentlichen zufälligen Interaktionen, die ich mit anderen Spielern hatte, machen SoD wirklich zu etwas Besonderem, mehr als ich je angenommen hätte. Ich dachte im Grunde nur, dass es eine „Light“-Version von Retail ist, aber es hat sich als so viel mehr erwiesen. Ich schätze die SoD-Entwickler. Sie scheinen die einzigen zu sein, die sich noch um Warcraft kümmern.

