WoW Classic hat endlich mal wieder einen anspruchsvollen Raid, doch die Spieler schimpfen gleich schon wieder

WoW Classic hat zuletzt auch die Beta-Phase für das nächste Adon Cataclysm gestartet. Alles dazu und darüber, ob Cataclysm wirklich so schlecht ist, wie es viele behaupten, lest ihr hier: War Cataclysm damals wirklich so schlecht? Findet es selbst heraus und meldet euch für die Beta von Cata Classic an

Alles in allem ist Gnomeregan wohl ein im Schnitt leichterer Raid, der jedoch etwas Hirnschmalz erfordert. Natürlich kann man sich wünschen, dass er noch leichter wäre. Aber Loot will ja auch verdient sein.

Was ist an der Kritik dran? Der große Teil der Kommentare im Post ist sich einig: Gnomeregan ist bereits ein leichter Raid. Dennoch gibt es scheinbar ein paar tatsächliche Probleme. Die haben aber, laut Community, kaum etwas mit dem Raid selbst zu tun.

In WoW Classic gibt es jetzt ein viel zu starkes Schwert, das niemand nutzen kann – Nicht mal in Retail

War Cataclysm damals wirklich so schlecht? Findet es selbst heraus und meldet euch für die Beta von Cata Classic an

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Um welchen Raid geht es? Der Raid, der den Spielern aktuell Kopfzerbrechen bereitet, ist Gnomeregan. Dieser war ursprünglich ein Stufe 29 bis 38 Dungeon, der in der aktuell laufenden zweiten Phase der Season of Discovery zu einem Raid wird.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to