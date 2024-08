570 Prozent Zuwachs! 14 Jahre altes MMORPG erlebt auf Steam plötzlich Spieleransturm

Max stellt sein Programm vor für 2024 und 2025 vor. Darunter befindet sich ein Teaser von The Last of Us Staffel 2.

Was muss ich zu Allods Online wissen? Das Online-Rollenspiel aus Russland glänzte zum Launch mit klassischen MMORPG-Inhalten, einer spielerischen sowie optischen Nähe zu World of Warcraft und mehreren netten Ideen wie den schwebenden Inseln, die man mit Flugschiffen bereist.

Ein Grund für die plötzlich verstärkte Aktivität der Bots könnte das in der Community lange erwartete Update 15.0 sein, mit dem das Ausrüstungssystem umgekrempelt werden soll (via allods.my.games ). Einen Release-Termin gibt’s aber wohl bislang nicht.

Von was für einem Zuwachs sprechen wir? Allods Online gibt’s zwar schon seit Oktober 2010, doch folgte erst im Juni 2016 die vollständige Integration auf Steam . Bereits zwei Monate später, ab August 2016, tummelten sich keine 100 Abenteurer mehr zeitgleich in der Fantasy-Welt Sarnaut (via steamcharts.com ).

