Der Schwarzmagier ist eine der ältesten Klassen in Final Fantasy XIV und seit dem Release vor 14 Jahren im Spiel enthalten. In dieser Zeit blieben die Spieler trotz 13 neuen Jobs offenbar standhaft – mit dem Pictomant scheint der Schwarzmagier jetzt aber ernsthafte Konkurrenz bekommen zu haben.

Der Piktomant fühle sich spaßig und intuitiv an. Es würde zwar schmerzen, dass die Klasse nicht wiederbeleben könne, doch das sei ein verkraftbarer Preis. Dadurch, dass die Bosse wie Suzie Summ Honigsüß in der neuen Erweiterung mehr Bewegung erfordern würden, sei der Piktomant die bessere Wahl.

Beim aktuellen Balacing-Patch hat das Entwicklerteam sogar drauf geachtet , dass der Unterschied zwischen Schwarzmagier und Piktomant nicht so groß ist. Deshalb blieb der Piktomant so, wie er ist. Der Schwarzmagier wurde dafür generft.

Neben der Viper ist der Piktomant ein neuer Job der Dawntrail-Erweiterung des MMORPG. Spieler in Final Fantasy XIV hatten mittlerweile genug Zeit, die Klasse zu testen. Die Fans tauschen sich nun aus und schwärmen vom Piktomanten. Er sei so gut, dass viele Spieler jetzt einen bestimmten Job links liegen lassen.

