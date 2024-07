Ein neuer Sci-Fi-Shooter erinnert an Metal Gear Solid, will mit Portalen und Unreal Engine 5 überzeugen

Ein erster Trailer kündigt einen neuen storybasierten Third-Person-Shooter an, der mit einem besonderen Konzept und guter Grafik überzeugen will. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Um welches Spiel geht es hier? Black State ist ein neuer storybasierter Single-Player und Third-Person-Shooter. Entwickelt wird er von Motion Blur Studio. Wann genau das Spiel erscheinen soll und auf welchen Plattformen ihr es dann zocken könnt, ist noch nicht bekannt.

Jetzt könnt ihr aber in einem ersten Trailer einen Blick auf das Konzept, die Grafik und ein bisschen Gameplay des Spiels werfen:

Was euch erwartet? Beim ersten Blick auf den Trailer erinnert das Spiel schon leicht an Metal Gear Solid, wobei es eben mit einem frischen Konzept punkten will. Entwickelt wird der Shooter mit Unreal Engine 5, wodurch er zumindest grafisch schon mal einen echt guten Eindruck macht.

In Black State heuert euch eine Gruppe geheimer Wissenschaftler an, um auf eine mysteriöse Mission zu gehen. Nach einem katastrophalen Ereignis sollt ihr die Wahrheit dahinter aufdecken und gleichzeitig ein paar Gefangene befreien. Der Haken an der ganzen Sache sind die Türen, die euch hin und wieder den Weg versperren. Denn diese sind Portale, die euch zu neuen und ungewissen Orten führen.

Auf der offiziellen Website bezeichnen die Entwickler dies als „Echtzeit-Türmechanik“. Denn die Türen führen euch nicht nur an unbekannte Orte, sondern dienen gleichzeitig als nahtloser Übergang zwischen den Leveln. So soll Black State auf Ladebildschirme verzichten können. Ebenfalls sollen die Türen verhindern, dass sich das Spielerlebnis wiederholt, denn sie sollen sich immer wieder an unterschiedlichen Orten öffnen.

Die Community bleibt erstmal vorsichtig

Wie kommt das an? So sicher ist sich die Community da noch nicht, wenn man nach den Reaktionen unter dem Trailer (via YouTube) geht. Zwar sieht der Shooter auf den ersten Blick interessant und ganz schick aus, aber die Spieler bleiben erstmal vorsichtig.

Vor allem scheint es, als würden sich viele vom Gameplay mehr erhoffen. Ein User findet, es wirke, als sei das ganze Budget in die Grafik, aber nicht ins Gameplay geflossen. Andere User vergleichen das Gameplay mit Spielen aus 2010 bis 2012, aber eben mit Unreal Engine 5.

„Starke The Day Before Vibes“, schreibt ein weiterer User in seinem Kommentar. Ob wir auch von Black State einen ähnlichen Flop erwarten können, lässt sich allerdings noch lange nicht sagen. Immerhin handelt es sich hierbei um einen allerersten Trailer und dieser merkt auch an, dass das Ingame-Material sich noch verändern würde. Es bleibt also abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt.

