4 Videos zur Unreal Engine zeigen uns, wie fantastisch das Gaming der Zukunft aussehen wird

Epic Games hat in der jährlichen GDC auch Gaming Developer Conference seine neueste Errungenschaft in voller Blüte gezeigt – Die Unreal Engine 5. Wie Gaming ab sofort aussehen könnte, zeigen wir euch in 4 Videos.

Was wurde präsentiert? Die Gaming Developer Conference, kurz GDC, ist ein jährlich stattfindendes Event in San Francisco, indem sich viele namhafte Entwickler von Computerspielen treffen und Neuheiten vorstellen können.

Epic Games, die für ihre Unreal Engine bekannt sind, waren auch vor Ort und haben passend dazu ihre fünfte Generation des Entwicklerprogramms vorgestellt. Wie atemberaubend Gaming in Zukunft werden kann, zeigen euch die folgenden Clips der GDC.

So realistisch und atemberaubend ist Unreal Engine 5

So realistisch werden Gesichter animiert: Um zu verdeutlichen, wie krass die neueste Unreal Engine das Gaming verändern kann, zeigt Senuas Saga: Hellblade 2 einen kurzen Ausschnitt einer Szene im Spiel. In diesem wird die Protagonistin Senua gezeigt, wie sie in die Kamera spricht.

Zu sehen sind detaillierte Animationen der Mimik und Gefühle des Charakters, sowie auch grafische Gegebenheiten im Gesicht wie der Schmutz, der in einem Moment auf dem anderen im Gesicht erscheint.

Realistische Belichtung und neue Möglichkeiten der Animation: Auch Lords of the Fallen war am Start. In ihrem Technical Showcase wurde jedoch eher Fokus auf realistische Belichtungen sowie das Umsetzten passender Immersion gelegt.

Zusätzlich können dank UE5 auch neue Mechaniken umgesetzt werden, wie die Dimensionen der Lebenden und den Toten, die in Lords of the Fallen betreten werden können.

Größen und Dimensionen können einfacher verwirklicht werden: Infinitesimals, das Spiel von Cubit Studios (via twitter.com), entwickelt ein Game, indem ihr als eine Art Insekt in einer riesigen Welt überleben müsst. Hierbei hatten die Entwickler zuerst mit UE4 gearbeitet, jedoch erleichterte ihnen der Umstieg auf UE5 das Designen ihrer Welt.

Welten können leichter und besser realisiert werden, zudem unterstützt UE5 das Designen neuartiger Bewegungsmuster, was dazu führt, dass Gegner oder Bewegungen des Protagonisten noch realistischer erstellt werden können.

Autofahren war in Spielen noch nie so echt: Zu guter Letzt haben Entwickler auch eine Demo vorgestellt, indem ein Fahrzeug durch Wälder gefahren wurde. Dabei wurde präsentiert, wie realistisch das Fahrzeug auf seine Umgebung reagiert.

Steine, die überfahren werden, geben Feedback und lassen eure Achsen bewegen. Der Wagen wackelt auf unebenen Terrain und simuliert eine reale Fahrt auf Waldboden. Wasser, das überquert wird, passt sich den Reifen an und erzeugt Wellen.

Unreal Engine 5 beweist nicht nur in seinen Demos, sondern auch jetzt in Fortnite, wie fantastisch das Gaming aussehen kann, wenn Entwickler mit diesem Programm arbeiten. Es bleibt abzuwarten, welche Entwickler sich dem Tool bemächtigen und was für coole und atemberaubende Ideen dadurch entstehen werden.

Was meint ihr zur Unreal Engine 5? Glaubt ihr, das ist die Zukunft des Gamings? Lasst uns gerne eure Meinungen in den Kommentaren erfahren!