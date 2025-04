Ein Soulslike auf Steam hatte weniger als 500 Spieler, jetzt sind es plötzlich über 11.000 – Und das alles dank eines Updates

Das Soulslike Lords of the Fallen hatte auf Steam zuletzt mit geringen Spielerzahlen zu kämpfen. Nun erschien ein großes Update, das für einen deutlichen Anstieg aktiver Spieler sorgt.

Wie steht es um das Spiel? Lords of the Fallen wurde 2023 veröffentlicht und ist der lose Nachfolger des 2014 erschienen Titels mit demselben Namen. Das Spiel hat deutliche Anleihen an die Souls-Spiele von FromSoftware, erinnert also an Dark Souls oder Elden Ring. Es war ein Top-Seller auf Steam, trotz durchwachsener Rezensionen.

Während Lords of the Fallen zum Release auf Steam rund 43.000 Spieler vorweisen konnte, sank diese Zahl in den folgenden Monaten rapide (via steamdb.com). Einen Monat nach Release spielten nur noch etwas über 4.000 User, seither wurde diese Zahl sogar unterboten.

Noch vor einer Woche dümpelte das Spiel bei schwachen 100-500 Nutzern dahin. Nun ist jedoch ein großes Update erschienen, welches Lords of the Fallen die Versionsnummer 2.0 verpasst. Das sorgte prompt für einen großen Anstieg der Spielerzahlen und eine Verbesserung der Rezensionen.

Koop-Spieler haben Grund zur Freude

Was bringt das Update? Version 2.0 ist nicht einfach nur ein kleiner Patch, sondern bringt Änderungen, die aktuell sicherlich einige Spieler dazu bewegen, dem Spiel noch eine Chance zu geben.

Besonders Koop-Spieler dürfen sich freuen. Herzstück des Updates ist ein neuer kooperativer Modus, bei dem sich beide Teilnehmer einer Session den Fortschritt teilen. Einzige Voraussetzung: Sie befinden sich im selben New-Game und haben dieselbe Anzahl von Bossen mit einer Toleranz von einem Boss Unterschied besiegt.

Zudem bringt das Update die Möglichkeit, den „Friends Pass“ zu nutzen. Hierbei muss nur einer von zwei Spielern Lords of the Fallen besitzen, während der andere dem Spiel einfach so beitreten kann.

Das und einige weitere Fixes, wie verbessertes Movement in den Kämpfen, sorgen für einen enormen Spieleranstieg. Zumindest im Verhältnis zu den letzten Monaten. Noch vor einer Woche waren maximal 500 Spieler online, am vergangenen Wochenende erreichte Lords of the Fallen dank des Updates satte 11.000 Nutzer (via steamdb.com)

Für das plötzliche Interesse bedankt sich der CEO des Publishers CI Games auf x.com:

10.000 gleichzeitige Spieler, 18 Monate nach dem Start. Noch vor einer Woche waren wir etwa 500. Das bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank an alle, die an uns geglaubt, uns unterstützt und sich uns angeschlossen haben. Wir werden immer für euch da sein. Marek Tyminksi

Die zusätzliche Arbeit hat sich also bezahlt gemacht und wieder mehr Spieler angelockt. Habt ihr Lords of the Fallen nochmal angeworfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Autor Christos Tsogos war schon zu Release sehr angetan: Lords of the Fallen ist endlich die Konkurrenz zu Dark Souls, auf die ich 10 Jahre gewartet habe