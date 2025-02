Tausende Spieler verlieben sich gerade in ein besonderes Soulslike auf Steam und ihr könnt es kostenlos testen

Das Steam Next Fest hat noch gar nicht angefangen, da haben sich bereits tausende Spieler in die kostenlose Demo zu einem neuen Soulslike verliebt.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von The First Berserker: Khazan – einem düsteren Action-RPG im Anime-Look. Entwickelt wird das Spiel von Neople, mit Nexon steckt zudem ein großer Entwickler und Publisher aus Südkorea hinter dem Projekt.

Derzeit könnt ihr euch auch eine kostenlose Demo zu The First Berserker: Khazan auf Steam herunterladen. Die hat bereits über 3.400 Rezensionen, von denen 90 % positiv ausfallen.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Knallharte Action-Kämpfe in düsterer Anime-Optik

Worum geht es in dem Spiel? Nachdem Khazan fälschlicherweise des Verrats bezichtigt und in ein verschneites Gebirge verbannt wurde, begibt er sich – nur um ein Haar dem Tod entronnen– auf einen blutigen Rachefeldzug.

Die Welt von The First Berserker: Khazan ist trotz 3D-Anime-Optik richtig düster, für manch einen vielleicht schon zu „edgy“. Nicht nur vom Namen, sondern auch von der Atmosphäre her erinnert das Spiel teilweise stark an Berserk, den Dark-Fantasy-Manga von Kentaro Miura.

Wie viel Soulslike steckt drin? Handelt es sich hierbei um ein waschechtes Soulslike oder doch eher um ein „Soulslite“? MeinMMO hat die Demo selbst gespielt und es lässt sich sagen, dass es Argumente für beides gibt:

Kämpfe fallen ähnlich knackig aus wie in den Souls-Spielen – Standardgegner sind leicht zu erledigen, aber trotzdem gefährlich.

Bosse teilen richtig viel Schaden aus und stecken viel Weg – gut abgestimmte Paraden und Ausweichmanöver sind hier entscheidend.

Mit Lacrima, das ihr sowohl von besiegten Feinden als auch allein fürs Kämpfen sammelt, levelt ihr eure Skills. Stirbt Khazan im Kampf, lässt er das Lacrima an Ort und Stelle fallen – bei Bossen müsst ihr aber nicht erst zurück in die Arena, um es euch zu holen.

Aufleveln könnt ihr nur am Klingennexus – das sind quasi die Leuchtfeuer im Spiel. Rastet ihr an einem solchen Punkt, spawnen besiegte Gegner erneut.

The First Berserker: Khazan bietet zwei Schwierigkeitsgrade: Nach Abschluss der ersten Mission in der Demo habt ihr die Auswahl zwischen „Einfach“ und „Normal“. Für viele ist das schon Grund genug, um hier nicht von einem Soulslike zu sprechen.

Was sich auf keinen Fall abstreiten lässt: The First Berserker: Khazan ist ein (zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad) knallhartes und düsteres Action-RPG. Es setzt zwar stark auf viele bekannte Soulslike-Mechaniken, verzeiht aber auch etwas mehr als andere Genre-Vertreter.

Habt ihr die Demo bereits gespielt? Schildert uns eure ersten Eindrücke doch gerne in den Kommentaren. The First Berserker: Khazan ist übrigens nicht das einzige große Soulslike, dass im Jahr 2025 erscheinen soll. Mehr dazu lest ihr hier: Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025