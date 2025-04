Action-RPG startete „ausgeglichen“ auf Steam, hat 2 Jahre später bessere Bewertungen, liefert haufenweise Verbesserungen

Das Action-RPG Lords of the Fallen hat Spieler auf Steam zum Release nicht überzeugt. Nachdem die Entwickler nun Update 2.0 veröffentlicht haben, solltet ihr dem Spiel aber noch eine Chance geben – vor allem, wenn ihr gerne mit Freunden zockt.

Was ist das für ein Spiel? Lords of the Fallen ist ein düsteres Fantasy-Action-RPG des Entwicklerstudios CI Games. Es handelt sich dabei um ein Reboot des gleichnamigen Spiels von Deck13 – einem Studio aus Deutschland, das auch Spiele wie The Surge entwickelt hat.

Nun bekommt das neue Lords of the Fallen ein großes Update, das viele Kritikpunkte am Spiel angehen soll. In einem neuen Trailer stellen die Entwickler diese Neuerungen vor.

Den Trailer zu Lords of the Fallen – Version 2.0 seht ihr hier:

Entwickler retten einen durchwachsenen Release

Lords of the Fallen kam zum Release im Oktober 2023 eher so mittig an: Nimmt man alle Rezensionen auf Steam zusammen, fällt die Gesamtwertung die bis heute mit 64 % „ausgeglichen“ aus. Nach dem 2.0-Update lässt sich allerdings ein positiver Trend erkennen: Die kürzlichen Reviews sind „größtenteils positiv“ und auf 74 % gestiegen.

Viele Reviewer loben, dass die Entwickler am Ball geblieben sind und das Spiel nicht aufgegeben haben.

So schreibt AKGGamer99: „Absolut ja!! Dieses Spiel – und die Liebe, die seine Entwickler ständig hineinfließen lassen – verdient mindestens eine ‘Größtenteils positiv’-Bewertung, wenn nicht sogar ‘Sehr positiv’.“ (via Steam)

The Drop of Black schließt sich diesem Ton ebenfalls an: „Ich bin vorsichtig an dieses Spiel herangegangen, wegen all der negativen Bewertungen und dem Feedback, das ich seit Release gehört hatte – aber in seinem aktuellen Zustand? Mann, dieses Spiel verdient so viel mehr Anerkennung.“ (via Steam)

Freunde spielen ab jetzt kostenlos mit

Welche Verbesserungen bringt Update 2.0? Eine der größten Neuerungen für Lords of the Fallen bietet der neue Friend’s Pass, der gleichzeitig wie so eine Art kostenlose Demo fungiert:

Habt ihr euch den Friend’s Pass heruntergeladen, könnt ihr das Spiel mit jedem eurer Freunde durchspielen – vorausgesetzt, sie besitzen das Spiel.

Der Friend’s Pass erlaubt euch zudem kompletten Zugriff auf den Charakter-Editor und das Tutorial, auch wenn ihr nicht mit Freunden spielt.

Passend dazu wurde auch die Koop-Erfahrung deutlich verbessert. Solange ihr etwa die gleiche Zahl an Bossen besiegt habt, behaltet ihr beide den gemachten Story-Fortschritt. Außerdem dürfen beide Spieler ihren Loot mitnehmen und sich gegenseitig wiederbeleben, was früher nur dem Host möglich war.

Das Update enthält aber auch Verbesserungen für all diejenigen, die den Koop links liegen lassen. So sollen sich die Kämpfe nicht nur besser anfühlen, sondern auch besser klingen: Flüssigere Animationen, verbesserte Ausweichrollen und eine komplette Überarbeitung dessen, wie Waffen klingen, sind nur einige der Neuerungen.

Wer auch ein Souls-like gerne mal zusammen mit Freunden spielt, hat leider nicht so viel Auswahl. Das liegt auch daran, dass FromSoftware selbst in den meisten Spielen einen sehr „speziellen" Koop-Ansatz verfolgt.