Eine Frau hat alleine den schrecklichen Koop-Modus von Elden Ring gerettet, jetzt knöpft sie sich Dark Souls vor

Was hat die Entwicklerin gemacht? Die erste Version der Koop-Mod für Dark Souls Remastered wurde am 10. April 2025 veröffentlicht. In ihrem Video auf YouTube.com kann man sehen, wie die Modifikation funktioniert: Ihr setzt einen neuen Gegenstand ein, mit dem ihr dann andere Spieler in eure Welt holt. Nach dem Besiegen eines Bosses löst sich die Gruppe allerdings nicht auf, wie das normalerweise der Fall ist. Auch andere Einschränkungen der alten Remastered-Fassung fallen weg.

