„Gameplay fließend wie Wasser“ – Neues Soulslike im Anime-Look beeindruckt Spieler schon vor dem Release auf Steam

Das kommende Action-RPG The First Berserker: Khazan ist eine Art „Souls-lite“-Erfahrung im Anime-Look. Aktuell könnt ihr es kostenlos auf Steam testen. Die ersten Spieler sind begeistert.

Was ist das für ein Spiel? The First Berserker: Khazan ist ein kommendes Action-RPG im Universum von Dungeon Fighter Online. Spieler begleiten den namensgebenden General Khazan auf seinem Rachefeldzug, nachdem er des Hochverrats bezichtigt und verbannt wurde.

Auf der Steam-Seite versprechen die Entwickler epische Boss-Kämpfe, eine packende Rache-Story sowie ein dynamisches Progression-System und vielfältige Skill-Kombinationen. Präsentiert wird das Ganze in 3D-Cell-Shading-Grafik, der Stil erinnert an koreanische Manhwa.

Dieser Mix gefällt bereits tausenden Spielern.

Souls-lite im Anime-Look

So kommt es bisher an: The First Berserker: Khazan soll zwar erst am 27. März 2025 für PC, PS5 und Xbox erscheinen, bereits seit dem 16. Januar ist aber eine Demo verfügbar. Die kostenlose Demo konnte am Wochenende auf Steam bis zu 4.400 Spieler gleichzeitig anlocken (via SteamDB).

Mit 89 % Empfehlungen steht die Schnupper-Version aktuell bei „sehr gut“ (Stand: 20.01.2025). Die ersten Spieler loben die Optik, die Kämpfe und die Performance. Das Gameplay sei so fließend wie Wasser, schreibt ein Nutzer.

Für hartgesottene Souls-Veteranen könnte The First Berserker: Khazan allerdings zu gnädig sein. So bekommt man Erfahrungspunkte, wenn man Gegner besiegt, aber auch einfach fürs Kämpfen selbst. Auch die Bosse sollen laut Bericht eines Spielers Items droppen, selbst, wenn sie einen plattmachen.

Das Spiel belohnt Spieler also schon für den Versuch. Damit könnte The First Berserker: Khazan ein guter Einstieg für Souls-Neulinge sein. Erfahrene Spieler wünschen sich allerdings einen Modus mit härterer Schwierigkeit.

