The First Berserker: Khazan startet „sehr positiv“ auf Steam, doch der Schwierigkeitsgrad sorgt für hitzige Diskussionen

Das neue Action-Rollenspiel The First Berserker: Khazan kommt auf Steam bereits sehr gut an. Ein Thema, das die Community derzeit spaltet, ist allerdings der hohe Schwierigkeitsgrad einiger Bosse.

Wie kommt das Spiel derzeit an? Die Rezensionen zum Hardcore-Action-RPG auf Steam fallen bislang zu 94 % positiv aus. Während es von der Community aktuell vor allem Liebe für das Spiel gibt, wird ein Thema doch rigoros diskutiert: Der Schwierigkeitsgrad.

Ein Boss sorgt für besonders viele Tränen

Wie schwierig ist The First Berserker: Khazan? MeinMMO-Autor Ody hat das Action-RPG bereits angespielt und stellt für sich fest: The First Berserker Khazan ist selbst für manch Souls-Veteranen eine harte Nuss. Vor allem die Viper, der dritte Boss im Spiel, bereitete ihm und anderen Spielern Probleme.

Mr. Awesome bringt in seiner Review (via Steam) wohl das Gefühl vieler Spieler auf den Punkt: „20+ Mal beim Boss gestorben, schaffe es endlich, ihn mit 5 % HP zu besiegen, Cutscene startet – der Boss wird wütend, Phase 2 beginnt … mit voller Lebensleiste.“

Auch im offiziellen Subreddit zum Spiel wird der Boss besonders häufig erwähnt:

krsna_0 schreibt in einem Post (via Reddit), nachdem er die Viper besiegt hat: „Werde nicht lügen, hab über 7 Stunden am Stück gebraucht – bin ich geliefert??“

Difficult_Ant5973 wurde ziemlich hart von der zweiten Phase des Bosses überrascht. Viele Spieler stimmen ihm in den Kommentaren unter seinem Post zu (via Reddit).

Die Entwickler haben bereits auf Feedback reagiert und zwei Bosse – darunter die Viper – “geringfügig” leichter gemacht (via Steam). Der habe sich zu sehr wie eine „Endboss-Herausforderung“ angefühlt und soll sich nun besser in die natürliche Progression des Spiels einfügen.

Sollen die Entwickler Bosse nerfen oder nicht?

Viele Spieler befürchten jedoch, dass die Entwickler auf das Feedback zu Bossen wie der Viper reagieren und diese zu leicht machen würden. Für einige sei der Schwierigkeitsgrad perfekt, so wie er ist. Sie bitten die Entwickler darum, bloß nichts daran zu ändern.

„BITTE NERFT NICHT DIE BOSSE!“, fleht WillingMaybe5892 (via Reddit) die Entwickler an. Es brauche ein Spiel wie dieses, das die eigenen Fähigkeiten auf die Probe stellt und herausfordernd ist. Sein Post hat über 400 Likes und 200 Kommentare.

Für alle, die es leichter haben wollen, gäbe es ja schon den einfachen Schwierigkeitsgrad. Aber bedeutet das, dass Kritik am normalen Schwierigkeitsgrad nicht gerechtfertigt sein kann? Die Meinungen gehen auseinander.

„Können wir bitte ein Soulslike haben, ohne dass die FromSoftware-Fanboys mit ihrem Überlegenheitskomplex versuchen, das Erlebnis für andere zu ruinieren?“, schreibt Bamberg_07 (via Reddit), erntet damit aber viel Häme. Das Spiel solle so schwer sein und er solle doch den „Easy-Mode“ spielen, wenn ihn der Schwierigkeitsgrad stört.

„Sind diese Nerfs WIRKLICH so schlimm, oder ist das einfach die typische Überreaktion der Soulslike-Community, wie immer?“, fragt A-Omega16 (via Reddit). Die häufigste Antwort darauf lautet übrigens: Ja, die Reaktion sei übertrieben.

Habt ihr The First Berserker: Khazan bereits gespielt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr mit dem Schwierigkeitsgrad zurechtkommt. Unseren Anspielbericht zum Spiel lest ihr übrigens hier: Ich habe über 500 Stunden in Souls-Spielen, aber The First Berzerker: Khazan hat mich gebrochen