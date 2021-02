Wann erscheint Outriders? Der offizielle Release ist am 1. April 2021. Dann erscheint Outriders für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PS5 und Google Stadia.

Darum lohnt es sich: Besonders cool hierbei ist, dass ihr sämtlichen Loot und Fortschritt, den ihr in der Demo sammelt, in das fertige Spiel mitnehmen könnt. Eure Arbeit ist also nicht umsonst.

Welche Quest eignet sich am besten? Laut einem anderen Video von ImPwnstar gibt es eine Art Loot-Cave in der Quest Terra Infirma, die ihr vom NPC Shira erhaltet.

Wie das funktioniert, könnt ihr euch auch im englischen Video von Youtuber DPJ direkt anschauen. Bedenkt jedoch, dass die Chance auf diese Waffen gering sind. Die Chance steigt zwar, je höher der Schwierigkeitsgrad (World Tier) ist, aber in der Demo sind nur 5 World Tiers verfügbar. Ihr solltet also darauf achten, auf World Tier 5 zu farmen.

Was sind legendäre Waffen? In Outriders entsprechen legendäre Waffen der höchsten Seltenheitstufe. Sie haben ein cooles Design und besondere Mods, die ihnen spezielle Eigenschaften verleihen.

In der Demo von Outriders ist es bereits möglich, an die legendären Waffen des Loot-Shooters zu kommen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie farmen könnt.

