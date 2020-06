Bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone kamen seit dem Release schon viele Waffen neu hinzu, die ihr nicht einfach so über eure Level-Aufstiege freischaltet. MeinMMO zeigt euch die Waffen mit den Herausforderungen zum Freischalten und wie lange das ungefähr dauert.

Was sind das für Waffen? Der knallharte Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare und das Battle-Royale Warzone bieten ihren Spielern eine große Waffen-Auswahl. Doch nicht alle Knarren schaltet ihr über eure Level-Aufstiege frei. Aktuell bekommt ihr insgesamt 12 Waffe über besondere Herausforderungen:

RAM-7

Grau 5.56

CR-56 AMAX

Striker 45

VLK Rogue

Holger-26

Bruen Mk9

Armbrust

SKS

Renetti

Kali-Stöcke

Wo finde ich meinen Fortschritt? Um die Waffen-Missionen zu prüfen, geht in eure Waffen-Auswahl und scrollt in einer Waffenklasse ganz nach unten. Die neuen Waffen fügen sich in dieser Liste immer unten ein. Hier findet ihr die Missionen mit eurem Fortschritt.

Modern Warfare & Warzone – Alle Missions-Waffen freischalten

Hier findet ihr die Waffen in der Übersicht, mit einer Kurzbeschreibung und alles zur Freischaltung. Um die Dauer auszurechnen, nehmen wir hier eine Zeit von 10 Minuten pro Match an. Einige Matches sind zwar kürzer, aber manchmal dauert dafür die Spielersuche länger.

Für alle Missionen braucht ihr eine bestimmte Art von Kills. Meist funktioniert ein „Team-Deathmatch“ am besten, da das Tempo in diesem Modus hoch ist und viele Kills verspricht. Doch manchmal lohnen sich auch Ziel-Modi, wie „Herrschaft“ oder „Stellung“.

Für Free-to-Play-Spieler ist die Freischaltung einiger Waffen ein echtes Problem. Nutzt rotierende Modi, die euch mehr Spieler-Kontakte liefern, wie das 50vs50-Rumble oder den MW-Modus während eines kostenlosen Wochenendes. Die Grau 5.56 ist eine der stärksten Waffen im BR und so leicht freizuschalten.

RAM 7 freischalten – Sturmgewehr India

Was ist das für eine Waffe? Die RAM-7 kam in Season 1 zu Modern Warfare und gilt seitdem als eines der besten Waffen für den Multiplayer. Es besitzt in etwa die Werte des beliebten Sturmgewehrs M4A1, feuert aber schneller und bietet daher eine bessere Time-to-Kill (TTK) als der Dauerbrenner M4.

Dafür spielt sie sich etwas wackliger und hat nicht die breite Auswahl an Aufsätzen. Das macht sie auch in der Warzone etwas weniger stark.

CoD MW: Diese Aufsätze und Setups machen die RAM-7 besser als die M4

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreichen Sie 2 Kopfschüsse mit einem Sturmgewehr in 25 verschiedenen Spielen.

Spielt ihr gern mit dem Sturmgewehr, habt ihr diese Waffe wahrscheinlich schon. Ansonsten heißt es: AR in die Hand und losspielen. Die 2 Kopfschüsse sollten in beinahe jeder Runde drin sein.

Wie lange dauert das? Um die RAM-7 freizuschalten braucht ihr mindestens 25 Spiele und damit um die 4 Stunden Spielzeit mit einem Sturmgewehr.

Die RAM-7 ist ein schnelles Sturmgewehr mit starken Werten.

Grau 5.56 freischalten – Sturmgewehr Juliet

Was ist das für eine Waffe? Die Grau kam mit Season 2 zum aktuellen CoD und stellt sich in eine Reihe mit den Sturmgewehren RAM-7 und M4A1. Alle 3 Waffen teilen sich dasselbe Schadens-Profil und bieten dafür gewisse Vor- und Nachteile:

RAM-7: Geringste TTK, stärkster Rückstoß

M4A1: Flexibler Allrounder

Grau 5.56: Höchste TTK, wenig Rückstoß

Die Grau gleicht die hohe TTK noch mit weiteren Werten aus. So hat sie die kürzeste Zeit ins Visier und die höchste Reichweite der leichten 5.56er Sturmgewehre. Das macht sie einem Monster in der Warzone und die Rufe nach Nerfs werden lauter. Mittlerweile machte ein Entwickler auch schon Andeutungen Richtung Nerf.

CoD MW & Warzone: Diese Setups macht die Grau 5.56 zu einem Top-Sturmgewehr

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreichen Sie 25-mal 5 Abschüsse mit einem Sturmgewehr in einer Minute.

Verbringt ihr gerne Zeit in der Chaos-Playlist „Shipment 24/7“ und habt das ein oder andere Mal ein Sturmgewehr genutzt, dann könnt ihr die Grau bestimmt schon spielen. Modi auf kleinen Karten eigenen sich zum Freischalten besonders gut.

Wie lange dauert das? Theoretisch könnt ihr dieses AR in 25 Minuten freispielen. Wählt dazu eine Playlist mit kleinen Karten oder Modi, bei denen ihr wisst, dass ihr oft auf Gegner trefft.

Die Grau ist sehr stabil und gut beherrschbar. Ein starkes Gewehr für die Warzone.

CR-56 AMAX freischalten – Sturmgewehr Kilo

Was ist das für eine Waffe? Dieses Sturmgewehr kam neu mit Season 4 ins Spiel und gehört zu den schweren ARs, wie die Hardcore-Waffe AK-47 oder die unnormal große Oden.

Sie hat zwar nicht die Reichweite der AK, dafür aber eine höhere Feuerrate und angenehmeres Spielgefühl. Das macht sie verdammt stark auf mittlerer bis hoher Reichweite und brauchbar im Multiplayer und der Warzone.

CoD MW & Warzone: Beste Setups der CR-56 AMAX – Aufsätze, Stärken und Schwächen

Wie schalte ich die Waffe frei? Die AMAX ist Teil des aktuellen Battle Pass der Season 4 und ihr müsst Stufe 31 freispielen, um das neue Sturmgewehr zu bekommen.

Wie lange dauert das? Für eine Stufe des Battle Pass braucht ihr, je nach eigener Leistung, zwischen 30 und 50 Minuten. 15 Stunden Spielzeit sind hier schon nötig, um das AR einzusacken. Macht ihr nicht so viele XP kann es auch bedeutend länger dauern.

Schneller gehts während Double-XP-Events. Da die Erfahrungs-Punkte bei CoD MW 2019 in 3 verschiedenen Gruppen gehen, Account, Waffen und Battle Pass, achtet darauf, ob die „Battle Pass Tiers“ mit dabei sind.

Für 150 CoD-Points könnt ihr auch Stufen überspringen. Das wären aber um die 1,50 € pro Stufe.

Die AMAX könnt ihr zu einer Einzelschuss-Waffe umbauen, die One-Shot-Kills im Multiplayer verteilt.

Striker 45 freischalten – Maschinenpistole Golf

Was ist das für eine Waffe? Die Striker kam mit Season 2 zu CoD MW 2019 und ist eine starke Maschinenpistole für den Multiplayer.

Der Vorteil der meisten MPs gegenüber den leichten Sturmgewehren ist ihre Fähigkeit, mit 3 Schüssen einen Kill zu setzen, statt mit 4. Dieser 3-Schuss-Bereich geht bei der Striker 45 bereits in der Basis-Variante bis 22 Meter. Zwar hat sie eine deutlich höhere TTK als die MP5 (194 ms vs. 144 ms), dafür könnt ihr auf vergleichsweise hohen Entfernungen von den 3-Schuss-Kills profitieren.

CoD MW: Striker 45 & Beste Aufsätze und Setups des SMGs

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreichen Sie in 15 verschiedenen Spielen 2 Abschüsse beim Rutschen mit Maschinenpistolen.

Hier müsst ihr ein wenig auf eure Spielweise achten und bewusst beim Rutschen ein paar Kills landen. Die ihr so nur Hüftfeuer verwenden könnt, hilft eine starke Run&Gun-Waffe.

Wie lange dauert das? Schafft ihr die 2 Rutsch-Kills in euren Runden, braucht ihr hier um die 2,5 Stunden. Auf größeren Karten, mit längeren Wegen zum Gegner, klappt das aber leider nicht immer.

Fennek freischalten – Maschinenpistole Hotel

Was ist das für eine Waffe? Diese MP ist Teil des Battle Pass der Season 4 und kommt mit einer Feuerrate um die 1.100 Schüsse pro Minute (RPM).

Trotzdem spielt sie sich angenehm und die TTK liegt sogar in der Nähe der Werte der stärksten Maschinenpistole, der MP5. Leider ist ihr Magazin für die hohe Feuerrate etwas klein geraten, doch besonders in der Warzone lohnt sich Einsatz für Gefecht auf engem Raum.

CoD MW & Warzone: Beste Setups der Fennek – Aufsätze, Stärken und Schwächen

Wie schalte ich die Waffe frei? Die Fennec ist Teil des aktuellen Battle Pass der Season 4 und ihr müsst Stufe 15 freispielen, um das neue Sturmgewehr zu bekommen.

Wie lange dauert das? Wie bei der AMAX gilt auch hier, dass eine Stufe des Battle Pass um die 30 – 50 Minuten braucht. Die Fennek könnt ihr mit knapp 7 Stunden Spielzeit erbeuten.

Im Paket der MP Fennek stecken ein paar interessante Aufsätze.

VLK Rogue freischalten – Schrotflinte Echo

Was ist das für eine Waffe? Der Release dieser Schrotflinte in Season 3 ging etwas unter, da mit dem Update vom 10. März zeitgleich die Warzone bei Call of Duty: Modern Warfare startete.

Doch auch so hätte die Pumpe wahrscheinlich nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommen, denn die Waffe bringt meist keine gute Leistung. Insbesondere in der Warzone gibt es mit der Origin oder R9-0 bessere Optionen in dem Bereich.

Wie schalte ich die Waffe frei? Nutzen Sie eine Schrotflinte mit 5 Aufsätzen und erzielen Sie 7 Abschüsse in 15 Spielen.

Shotguns sind Nahkampf-Monster und besonders in engen Bereichen effektiv. Hier helfen auch wieder kleine Maps, aber auch Karten mit großen geschlossenen Bereichen, wie Gun Runner oder Vacant. Wenn eine passende Map ansteht, nehmt die Schrotflinte als Hauptwaffe und versucht euer Glück.

Wie lange dauert das? Wenn ihr die Matches nacheinander mit den 7 Kill abschießt, seid ihr bei knapp 2,5 Stunden Spielzeit. Gibt es aber keine 24/7-Rotation mit Shotgun-tauglichen Maps, dann kann das auch mal länger dauern.

Die VLK Rogue bleibt bei vielen Soldaten im Schrank. Leider auch zurecht.

Holger 26 freischalten – LMG Echo

Was ist das für eine Waffe? Dieses LMG kam mit Season 1 ins Spiel und ist ein eher mobiler Vertreter seiner Klasse.

Ihr könnt sie leicht zu einem Sturmgewehr-Hybrid umbauen und die Mobilität des Gewehrs deutlich erhöhen. Dadurch bekommt ihr eine der geheimen Waffen im Spiel, die ihr nur bestimmten Aufsätzen zusammenbauen könnt. So wird die Holger zum G36.

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreichen Sie 2 Weitschuss-Abschüsse mit einem LMG in 25 verschiedenen Spielen.

Packt euch ein starkes LMG ein, wie die PKM, schraubt ein paar Aufsätze für besseres Zielen und ein Visier rauf und holt euch die Weitschuss-Kills. Die LMGs bei Modern Warfare sind meist gut kontrollierbar und auch auf größeren Distanzen absolut tödlich.

Spielt ihr die LMGs nicht so gern, könnt ihr die Klasse während des Matches wechseln, nachdem ihr die 2 Kills habt.

Wie lange dauert das? Die zweite Waffe aus dem Battle Pass der Stufe 1 fordert von euch ebenfalls wieder 25 Spiele und damit mal gut und gerne 4 Stunden Spielzeit.

Die Holger ist ein spannendes LMG, das in Season 3 einen ordentlichen Buff einsacken konnte.

Bruen Mk9 freischalten – LMG Foxtrot

Was ist das für eine Waffe? Die Bruen Mk9 kam im Laufe der Season 3 ins Arsenal von CoD und überzeugt durch kurze Ladezeiten und seine Vielseitigkeit.

Auch diese LMG lässt sich zu einem Sturmgewehr-ähnlichen Hybriden umbauen, dank eines kleinen 60-Schuss-Magazin. So habt ihr ein sehr niedrige TTK auf hohen Entfernungen. Doch die Bruen ist etwas träge und verliert dadurch wieder an Attraktivität.

Bruen Mk9 in CoD MW & Warzone: Die besten Aufsätze und Setups für das neue LMG

Wie schalte ich die Waffe frei? Erreichen Sie in 15 verschiedenen Spielen 3 Abschüsse mit einem LMG, solange der Feind in der Nähe von Rauch ist.

Mit dieser Challenge gab es zum Start einige Probleme und mittlerweile ist es deutlich einfacher, die Mission zu erledigen. Jedoch sind die 3 Kills in der Nähe von Rauch nicht selbstverständlich. Nehmt die rauchige Granate mit und verwendet sie mit jedem Leben.

Wie lange dauert das? Die 15 Spiele könnt ihr in knapp 2,5 Stunden erledigen. Doch wahrscheinlich werdet ihr nicht in jeder Runde eure 3 Rauch-Kills bekommen, so kann es auch etwas länger dauern.

Die Bruen kann manchen Sturmgewehren was vormachen, jedoch nicht mit ihrer Mobilität.

Armbrust freischalten – DMR Delta

Was ist das für eine Waffe? Die Armbrust kam im Laufe der Season 1 und bräuchte eigentlich ihre eigene Waffen-Klasse. Denn so richtig möchte sie nicht zu den DMRs gehören. Statt Kugeln kriegt ihr hier nämlich Bolzen:

Normale Bolzen

Thermit-Bolzen die das Ziel verbrennen

Gas-Bolzen die einen Bereich benebeln

Explosions-Bolzen, die in der Warzone die K.O.-Phase überspringen

Doch so breit das Anwendungs-Gebiet auch ist, durch ihre spezielle Art ist sie den meisten Waffen in CoD unterlegen und keine gute Wahl. Spaß machen die Kills aber allemal.

CoD MW: Beste Setups und Aufsätze für die Armbrust – So spielt ihr sie richtig

Wie schalte ich die Waffe frei? Nutzen Sie ein DMR mit Reflexvisier und erzielen sie 5 Abschüsse in 25 verschiedenen Spielen.

Seid ihr regelmäßig mit einem DMR unterwegs, liegt die Armbrust bei euch sicher schon im Schrank. Falls nicht, wäre die Armbrust mal ein guter Grund einzusteigen. Denkt daran, ein Reflexvisier auf die Waffe zu setzten.

Wie lange dauert das? Wie die beiden anderen Waffen aus Season 1, will auch die Armbrust von euch einiges an Spielzeit. 4 Stunden müsst ihr für die 25 Spiele schon einplanen.

Die Armbrust könnt ihr umfangreich umbauen, doch gegen die meisten Waffen, hat sie keine Chance.

SKS freischalten – SMR Echo

Was ist das für eine Waffe? Die SKS ist eine Einzelfeuer-Waffe mit schneller Feuerrate und hoher Reichweite für die 2-Schuss-Kills der DMRs. Sie war Teil des Battle Pass in Season 3.

Ihr könnt sie vielfältig modden und an eure Einzelschuss-Bedürfnisse anpassen. Im Multiplayer habt ihr One-Shot-Kills mit Headshots. Das macht sie zu einer starken Waffe für alle Soldaten, die nicht immer automatisches Feuer bevorzugen.

CoD MW & Warzone: Beste Aufsätze und Setups für die SKS

Wie schalte ich die Waffe frei? Nutzen Sie Scharfschützen-Gewehre oder DMR und erzielen Sie 2 Weitschuss-Abschüsse mit Kopfschüssen in 15 verschiedenen Spielen.

Nutzt eine Waffe mit großem Visier und mit der Zeit schaltet ihr die SKS frei. Da es meist sowieso das Ziel ist, den Feind durch ein Headshot umzuhauen, braucht ihr nur auf die Weitschüsse zu achten.

Wie lange dauert das? Für die 15 Spiele solltet ihr um die 2,5 Stunden brauchen. Liegen euch Sniper und DMRs nicht so, kann es auch länger dauern. Ein paar Tipps für angehenden Sniper sind hier sicher hilfreich.

Die SKS bringt sogar im Nahkampf starke Leistungen, ihr müsst aber auf Einzelschüsse stehen.

Renetti freischalten – Handfeuerwaffe Foxtrot

Was ist das für eine Waffe? Die Renetti ist eine interessante Handfeuerwaffe die in jede gut sortiere Waffen-Kiste eines CoD-Soldaten gehört. Sie kam über den Battle Pass der Season 3 ins Spiel.

Die Pistole ist ziemlich stark und bringt einen besonderen Aufsatz mit, der sie zu einem richtigen Nahkampf-Monster mutieren lässt – Einen 3-Schuss-Burst. Wenn ihr dann noch das Akimbo-Extra nutzt, um zwei Pistolen in der Hand zu tragen, geht eure TTK im Multiplayer theoretisch auf 25 ms runter. Die Kollegen der GameStar empfehlen ein paar starke Setups für die Pistole.

Wie schalte ich die Waffe frei? Nutzen Sie eine Pistole und erzielen Sie 2 Kopfschüsse in 15 verschiedenen Spielen.

Wollt ihr die Renetti haben, müsst ihr ein paar Spiele auf Pistolen gehen. Da jedoch alle Starter-Handfeuerwaffen im Einzelschuss-Modus laufen, dürftet ihr die Headhots schnell hinbekommen.

Wie lange dauert das? Für die 15 Spiele sollte ihr wieder um die 2,5 Stunden brauchen. Da ihr immer nur 2 Headshots braucht, solltet ihr das in dieser Zeit auch schaffen.

Die Renetti mit „Akimo-Burst“ ist ein richtig fieses Gerät.

Kali-Stöcke freischalten – Nahkampf Charlie

Was ist das für eine Waffe? Die Kali-Stöcke gibt es seit dem Start der Season 4 und sind die einzigen Nahkampf-Waffen neben dem Messer.

Im Multiplayer braucht ihr zwar 2 Schläge für einen Kill, statt nur einen Treffer, dafür ist die Reichweite deutlich höher. Ein lustiges Spielzeug, wenn gern mal in den Nahkampf geht. Warzone-Siege wurden damit auch schon geholt.

In CoD Warzone und MW gibt’s nun Stöcke als Waffen – Wie gut sind die Kali-Sticks?

Wie schalte ich die Waffe frei? Nutzen Sie ein Messer und erzielen Sie 3 Abschüsse beim Rutschen in 15 verschiedenen Spielen.

Seid ihr öfter rutschend und Messer-schwingend in CoD unterwegs, dann dürfte die Freischaltung kein Problem sein. Ansonsten sind hier wieder die kleinen Maps am besten geeignet, besonders Shipment. Auf größeren Karten kann das sonst wirklich lange dauern, wenn ihr euch nicht geduldig in die Ecke stellt und auf eure 3 Opfer pro Match wartet.

Wie lange dauert das? Könnt ihr die Stöcke mit der Playlist „Shipment 24/7“ freispielen, seid ihr wahrscheinlich schnell durch und braucht nur um die 2,5 h für die 15 Spiele, eher weniger.

Die Kali-Stöcke bringen Schwung in den Nahkampf.

Einige der Waffen, die ihr nicht über eure Level freischaltet, sind echte Kracher, wie die Grau 5.56 oder die RAM-7. Holt euch die Knarren und vielleicht findet ihr damit euren neuen Favoriten.

Hier habt ihr ein Aim-Training vom Experten, das euch dabei helfen kann, den Umgang mit den Waffen zu verbessern und eure Lieblings-Wumme zu finden.