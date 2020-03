Call of Duty: Modern Warfare bringt heute, am 10. März, nicht nur die Warzone online, sondern auch ein ordentliches Update für den Multiplayer. Es gibt eine neue Waffe, frische Modi zum Ausprobieren und eine Menge kleinerer Anpassungen.

Was gibt Neues? Call of Duty: Modern Warfare ist im „Battle Royale“-Fieber. Doch das BR-Update am 10. März brachte nicht nur den neuen 150-Spieler-Modus Warzone online, auch für den Multiplayer gab es neues Spielzeug, einige Anpassungen und Bug-Fixes.

Schaut euch hier die Highlights der Patch-Notes des Updates 1.17 an.

Die neue Schrotflinte – VLK Rogue

CoD-Patch am 10. März kommt mit neuer Waffe und Playlist-Update

Wie groß ist das Update? Der Patch kam mit dem Battle Royale Warzone und fiel dieses Mal etwas größer aus. Zwischen 16 und 22 GB müsst ihr für den Download einplanen.

Was gibt es für neuen Content? Wie schon zu Beginn der Season 2 angekündigt, brachte Update 1.17 eine neue Schrotflinte ins Spiel. Die „VLK Rogue“ entspricht einer „Shotgun M26 (MASS)“ und kann von allen Spielern freigespielt werden. Ihr müsst nur eine „kleine“ Aufgabe erledigen:

Mache mit Schrotflinten die 5 Aufsätze drauf haben in 15 Spielen mindestens 7 Kills.

Dazu gibt es neue Modi, ein paar alte verschwinden dafür. Der bodenständige Bodenkrieg, der einen beliebten Modus verdrängte und deswegen nicht so gut ankam, wurde ersetzt durch den ganz normalen „Ground War“.

Aktuell laufen jetzt auch keine Feuergefecht-Turniere mehr. Für ein paar Wochen konntet ihr hier in 2vs2-Gefechten um eine gute Platzierung und Preise kämpfen. Ingame war dieser Modus jedoch immer noch als Beta-Version markiert und dürfte später wieder zurück in die Playlist finden.

Die 3 zusätzlichen Modi sind diese Woche:

Suchen & Retten – Wie Suchen & Zerstören, aber ihr könnt Verbündete wiederbeleben.

Chaos-Moshpit – Irrer 10vs10-Modus. Eine Mischung aus Aufgeputscht, Geliefert und Abwurfzone.

Shoot oder Ship, egal – Die obligatorische 24/7-Playlist auf der ihr nur Shoot House oder Shipment spielt.

Weger der neuen Warzone gibts auch eine neue Missionstafel.

CoD MW: Schnappt euch kostenlos mit PS Plus das Warzone-Kampfpaket im PS Store

Eine Menge Bug-Fixes und ein paar Balancings

Welche Waffen-Balancings gab es? Anpassungen der Waffenstärken gab es nur eine. Der abgesägte Lauf der 725-Schrotflinte soll mehr auf den geringsten Entfernungen effektiv sein. Dafür wurde die Mobilität und der Nahkampf-Schaden erhöht, aber die Reichweite gesenkt.

Dazu verschwindet der „Über-Buff“ der Schrotflinte Modell 680. Ein Fehler führte hier zu unendlich Munition, brachte dadurch aber wenig Vorteile.

Schüsse mit den Thermit-Bolzen der Armbrust machen jetzt noch mehr Schaden auf Juggernauts. Die Waffe wird damit wohl zum absoluten Jugger-Killer, denn schon vor dieser Anpassung durchbohrten diese Geschosse locker die Rüstung der Kampfanzüge.

Was gibt es noch für Änderungen? Diese Liste fällt dieses Mal etwas länger aus. Wir stellen euch hier die Highlights vor:

Viele Exploit-Fixes – Zum Beispiel auf Hackney Yard und Piccadilly

Exploit-Fixes im Bodenkrieg – Da gab es einen richtig üblen Trick. Es ist aber bisher unklar, ob explizit der beseitigt wurde.

Spawn-Fix auf Rust – Der Taktikeinstieg sollte nun wieder richtig funktionieren.

Neue Mini-Map – Ihr könnt jetzt zwischen einer viereckigen und einer runden Mini-Map auswählen.

Ansonsten gibt es noch einen Haufen Kleinigekeiten. Wenn ihr die ganzen Patch-Notes auf Englisch lesen wollt, schaut auf der „Infinity Ward“-Homepage vorbei.

Warzone kommt auch kostenlos. Wann ihr loslegen könnt, erfahrt ihr hier: