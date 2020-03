Der Modus „Boots on the Ground War“ im Bodenkrieg von Call of Duty: Modern Warfare hat eine Überarbeitung bekommen. Das passt aber einigen Spielern nicht, denn für sie wurde der Modus verschlechtert.

Was wurde verändert? Mit dem Playlist-Update in dieser Woche kamen nicht nur neue Modi für jedermann dazu, sondern bestehende Modi wurden verändert oder entfernt.

Die Playlist „Bodenständiger Bodenkrieg“ hat es dabei auch erwischt. Während man bisher noch mit den Realismus-Regeln spielen konnte, sind diese Regeln jetzt weg. Das erregt die Gemüter vieler Fans.

„Das Entfernen der Realismus-Regeln war ein Fehler“

Was genau steckte in der Playlist? Bei „Bodenständiger Bodenkrieg“ konnte man die Maps von Ground War zocken, doch eben mit speziellen Regeln.

Panzer und andere Fahrzeuge waren nur durch Killstreaks erhältlich, was für viel Zuspruch sorgte. Außerdem musste man unter Realismus-Regeln spielen. Man hatte keine eigene Mini-Map und Kopfschüsse waren beispielsweise direkt tödlich. So konnte man auch mal 12 Camper auf einen Streich erledigen.

Panzer hatten in „Bodenständiger Bodenkrieg“ nichts verloren

Wie kommt die Änderung an? Auf reddit diskutieren viele Fans darüber, ob man tatsächlich diese Regeln entfernen sollte. Der User macpopi sagt dazu: „Das Entfernen der Realismus-Regeln bei Ground War war ein Fehler“ und erklärt anschließend, weshalb er den Modus so gut fand. So sagte er, dass er eher den Hardcore-Modus genossen hat und deshalb mit Ground War nichts anfangen konnte. Durch die Realismus-Regeln wurde es aber interessanter und er mochte es, den Gegner durch die geringe Gesundheit mit einem Headshot wegzupusten.

Andere Spieler bestätigten die Aussage. Sie fordern auch einen Bodenkrieg-Modus mit Realismus-Regeln zurück. Crazygone510 meint zum Beispiel: „Da stimme ich zu 100% zu und ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht haben, den besten Spielmodus zu entfernen.“

Der Modus kam richtig gut an

Könnte der Modus zurückkommen? Modern Warfare rotiert wöchentlich die Spielmodi und passt diese oftmals nach den Wünschen der Spieler an. So wurde sich beispielsweise die 24/7-Modi zurückgewünscht und Infinity Ward kam diesen Wünschen nach.

Wenn das Gemecker rund um diesen Modus noch größer wird, dann kann es gut sein, dass „Bodenständiger Bodenkrieg“ schon bald zurückkommen wird.

