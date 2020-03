Vor einiger Zeit ist ein Leak-Video zum neuen Battle-Royale-Modus „Warzone“ in Call of Duty: Modern Warfare aufgetaucht. Der Ersteller musste es löschen – nun ist es wieder aufgetaucht, samt aller Infos.

Was ist das für ein Leak? Der YouTuber TheGamingRevolution, der bekannt dafür ist, zuverlässig geleakte Infos zu Modern Warfare zu veröffentlichen, hat am 13. Februar ein Video veröffentlicht.

In diesem ist zum ersten Mal Gameplay von Warzone zu sehen, dem Battle Royale des neuen CoD. Wir haben bereits darüber berichtet, allerdings war das Video zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr verfügbar.

Das Video haben wir hier eingebunden:

Warum wurde das Video gelöscht? Der Leak wurde schon kurze Zeit nach Veröffentlichung des Videos gelöscht. Der Grund war eine Copyright-Verletzung, die Activision Blizzard bei dem Video geltend gemacht hat.

Nun ist das Video wieder aufgetaucht – zufälligerweise nur kurz nach dem Playlist-Update vom 3. März, bei dem viele Spieler eigentlich erwartet haben, dass neue Infos zum Battle Royale erscheinen werden.

Leak erst gelöscht – jetzt wieder da

Das zeigt das Video: In dem Leak-Video ist der Trainingsmodus von Warzone zu sehen, in dem der Modus und die besondere Ressource „Plunder“ erklärt wird. Plunder dient als Ressource, mit der Spieler Perks, Killstreaks und Ausrüstung kaufen können.

Quelle: Reddit-User josuebro

Zu den neuen Infos gehört etwa, dass es auch Waffen in verschiedenen Qualitäts-Stufen gibt. So findet TheGamingRevolution eine „legendäre Polytope M4A1“. Die legendären Waffen sind offenbar besser ausgerüstet und generell stärker als Waffen mit anderen Qualitäts-Stufen. Wie es aussieht, sind die stärkeren Waffen direkt mit Bauplänen versehen.

Gameplay des Battle Royale selbst ist allerdings noch nicht zu sehen. Der YouTuber befindet sich ausschließlich im Trainings-Modus, in dem die einzigen Gegner Metall-Aufsteller sind. Gegnerische Spieler hat er keine.

Warum ist das Video nun wieder da? Nachdem am 3. März keine offiziellen Infos zu Warzone kamen, sind etliche Fans verwundert, dass das Video nun wieder auftaucht. Es gibt mehrere Umstände, die dafür der Grund sein könnten:

YouTube hat sich bei der Sache zugunsten von TheGamingRevolution entschieden und das Video wieder veröffentlicht

Warzone erscheint bald und Activision sieht keinen Grund mehr, Leaks löschen zu lassen

einige YouTube-Nutzer vermuten, dass ein Embargo gefallen sei und die Info nun veröffentlicht werden dürfe

Viele haben schon zuvor mit dem dritten März als Anhaltspunkt für mehr Infos gehalten haben – unter anderem wegen eines Bugs. Das ist für Einige ein Zeichen, dass es ein Embargo gewesen sein könnte. Dagegen spricht, dass es sonst keine Quellen mit derlei Informationen gibt.

Diesen Bug hielten Spieler für eine Nachricht der Entwickler.

TheGamingRevolution selbst hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert. Es gibt also noch keine offizielle Aussage. Einige YouTube-Nutzer sind sich aber sicher, dass ein Embargo gefallen sei, der Zufall mit dem 3. März sei zu groß.

Spekulationen zum Release von Warzone

Wann kommt nun mehr Info? Viele Spieler waren enttäuscht waren, dass am 3. März keine neue Info zu Warzone gekommen ist. Nun steht der 10. März zur Diskussion. Die beiden Daten sind schon seit einer Weile die Tage, für die auf eine offizielle Ankündigung spekuliert wird.

Ein Leak vom Februar spricht sogar von einem Release am 10. März und einige Spieler halten es für möglich, dass die Entwickler den Modus einfach „plötzlich“ ins Spiel bringen.

Wann kommt Warzone nun?

Der Hype um den BR nimmt im Moment jedoch tendenziell ab, was sich auch in der Reaktion der Community niederschlägt (via reddit). Einige Spieler sind genervt, dass nicht mehr Infos kommen, andere sind genervt davon, dass sich diese Spieler beschweren.

So oder so sind die Entwickler unter einem gewissen Druck, bald offizielle Infos zu veröffentlichen, um den Hype aufrechtzuerhalten und Spieler nicht zu verärgern – auch wenn sie selbst für die Spannung gar nicht verantwortlich sind. Alle Infos, die wir zu Warzone schon haben, findet ihr hier: