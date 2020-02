Mit einem Update vom 19. Februar bei Call of Duty: Modern Warfare hat sich ein peinlicher Bug eingeschlichen. Einige Spieler vermuten nun aber: Das war gar kein Bug, sondern ein geplanter Teaser für den Release vom Battle Royale.

Um diesen Bug geht es: Seit Season 2 können Spieler sich in Regimenter zusammenschließen, um dann gemeinsam mit einem farbigen Clan-Tag ihre Zusammengehörigkeit zu zeigen. Genau dieses Feature war aber kurze Zeit verbuggt.

Durch einen Fehler war der Clan-Tag für alle Spieler plötzlich „[3 3]“ in verschiedenen Variationen. Egal, wie sehr sie auch versucht haben, ihn zu ändern, er wurde immer wieder zu etwas mit zwei dreien verändert.

Da die Tags für jeden sichtbar sind, war der Bug entsprechend peinlich. Mittlerweile ist er auch schon wieder behoben und Spieler können ihre Tags wie geplant setzen.

Release vom Battle Royale im „Fehler“ versteckt?

Das vermuten Spieler: Es gibt nun einige Fans, die hinter der ganzen Sache keinen Fehler, sondern eine geplante Aktion vermuten. Als der Bug auf reddit gemeldet wurde, hat sich Nutzer Doggmatic– eingeschaltet und sagt: „3. März, Trigga. Offensichtlich der Release von Warzone.“

Erst kürzlich hat ein Leak die Größe der Karte angeteasert. Gut möglich also, dass an der Sache was dran ist. Auch unsere Leser hier auf MeinMMO sind ähnlicher Ansicht. Unter dem Artikel zum Bug gibt es einige Kommentare dazu. Sasquatch etwa schreibt:

Ganz ehrlich… das ist kein Bug, sondern so gewollt… es ist nicht zufällig, dass jeder eine „3 3“ im Clantag hat… das ist eine versteckte Botschaft und teasert den Warzone Modus für den 03.03.20 an… also übernächsten Dienstag!

Dagegen spricht, dass Regimenter schon früher schwere Bugs mit sich gebracht haben. Dafür spricht allerdings, dass laut einem Leak der Release schon im März kommen soll. Außerdem ist der 3. März ein Dienstag – Patch-Tag bei CoD.

Kommt Warzone am 3.3.?

Dass der Bug schon wieder entfernt wurde, scheint auch kein Grund gewesen zu sein, die Theorie zu verwerfen. Schließlich könnte es sich um einen wirkungsvollen „Flashmob“ gehandelt haben, über den ja offensichtlich berichtet und gesprochen wurde.

Ähnliche Teaser sind auch aus dem Konkurrenten Fortnite bekannt, das Modern Warfare aktuell wohl angreifen will: